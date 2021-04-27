Детсадовцев, школьников и студентов в России предложили отправить на каникулы с 1 по 10 мая. Власти Кубани ещё решают, как быть

Глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов 27 апреля порекомендовал школам уйти на каникулы на время майских выходных

«Мы рекомендуем школам не работать, работают только детские сады, дежурные группы по необходимости», — процитировал Кравцова ТАСС .

27 апреля глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что школам рекомендовано уйти на каникулы с 1 по 10 мая.

Напомним, президент России Владимир Путин 23 апреля согласился сделать нерабочими дни между майскими праздниками. Так, россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая включительно.

С 4 по 7 мая дежурные группы будут открыты для детей, чьи родители в эти дни выйдут на работу. Министр добавил, что выходные не скажутся на качестве образования, потому что «май — это в основном повторение пройденного материала».

Замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев сообщил ТАСС, что студентов также собираются отправить на каникулы, ведомство готовит соответствующий приказ.

В пресс-службе администрации Краснодарского края сообщили порталу Юга.ру, что пока не решили, как будут работать школы Кубани на майские праздники.

Напомним, в Краснодарском крае 11 мая также объявлен выходным в связи с Радоницей.