На Кубани на майские праздники не будет ливней и потеплеет до 26 °С

Краснодарский край

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Портал Юга.ру 26 апреля спросил у специалиста гидрометцентра, какой будет погода в майские праздники на Кубани

Напомним, в середине апреля на Кубани похолодало до 4 °С. Затем в крае началась холодная и дождливая погода. Синоптики прогнозировали дожди в регионе до конца месяца.

Портал Юга.ру решил узнать у специалистов краснодарского гидрометцентра, какой будет погода в крае на майские праздники. Напомним, в этом году они продлятся дольше обычного — президент России Владимир Путин объявил нерабочими все дни с 1 по 10 мая. При этом на Кубани в связи с Радоницей нерабочим будет и вторник 11 мая.

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Начальник отдела гидрометобеспечения Светлана Попова рассказала журналисту, что в регионе ожидается потепление, но возможны слабые кратковременные дожди.

Уже в конце этой недели синоптики прогнозируют повышение дневных и ночных температур. Столбики термометров ночью будут показывать 7-12 °С, днем — 18-23 °С. В первых числах мая воздух днем прогреется до 21-26 °С. В отдельных районах края ожидаются кратковременные дожди.

«Пока сложно сказать, что осадков не будет совсем. Сейчас над нами поле пониженного давления, поэтому слабые кратковременные дожди все-таки будут идти, но не во всем крае, а преимущественно в южной половине», — рассказала Попова.

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Как писали Юга.ру, еще в середине апреля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал на майских праздниках теплую солнечную погоду на Черноморском побережье и в Крыму. Для купания вода в море станет комфортной уже в начале июня.

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