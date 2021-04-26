На Кубани на майские праздники не будет ливней и потеплеет до 26 °С

Портал Юга.ру 26 апреля спросил у специалиста гидрометцентра, какой будет погода в майские праздники на Кубани

Напомним, в середине апреля на Кубани похолодало до 4 °С. Затем в крае началась холодная и дождливая погода. Синоптики прогнозировали дожди в регионе до конца месяца.

Портал Юга.ру решил узнать у специалистов краснодарского гидрометцентра, какой будет погода в крае на майские праздники. Напомним, в этом году они продлятся дольше обычного — президент России Владимир Путин объявил нерабочими все дни с 1 по 10 мая. При этом на Кубани в связи с Радоницей нерабочим будет и вторник 11 мая.