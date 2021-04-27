Перед майскими праздниками кинологи обследуют места массовых гуляний в Адыгее

Накануне власти Адыгеи вместе с представителями ФСБ, МВД и прокуратуры обсудили меры по обеспечению общественного порядка и антитеррористической безопасности во время майских праздников.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 23 апреля решил сделать нерабочими дни между майскими праздниками. Так, россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая. Кроме того, власти Адыгеи в связи с Радоницей объявили выходным днем вторник, 11 мая.

Так, перед выходными места массового скопления людей проверят кинологи и оперативно-технические группы, а во время праздников там организуют контрольно-досмотровые мероприятия. Следить за правопорядком будут полицейские и росгвардейцы. А в Майкопе за безопасностью будет следить система видеонаблюдения «Безопасный город».

Также на заседании подняли вопрос работы по профилактике терроризма. По итогу обсуждения власти решили проводить выездные совещания антитеррористической комиссии в муниципалитетах, сообщили 26 апреля в пресс-службе главы Адыгеи.

«Ключевой показатель эффективности — работа на местах. Призываю всех глав муниципалитетов лично принимать участие во всех мероприятиях по профилактике терроризма на вверенной вам территории. Ваша вовлеченность позволит повысить качество проводимой работы и положительно скажется на ситуации во всем регионе», — сказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Руководитель аппарата антитеррористической комиссии Азамат Тлий подчеркнул, что особое внимание нужно уделять пропаганде антиобщественного значения терроризма.