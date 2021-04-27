В отделениях соцзащиты Краснодара скопились очереди пенсионеров, которым не продали льготные проездные без справки

В Краснодаре 26 апреля пенсионерам отказались продавать льготные проездные без справки из соцзащиты

26 апреля в телеграм-канале «Туподар — Краснодар» появилось видео с очередями в управлении социальной защиты Прикубанского округа. В комментарии к видео говорилось, что пенсионеры пришли за справками, по которым они смогут купить проездные билеты для поездок в общественном транспорте.

Очевидцы рассказали порталу Юга.ру, что в пунктах продажи проездных пенсионерам отказывались продавать транспортные карты без справки, подтверждающей, что пожилой человек имеет право на льготный проезд. При этом раньше у пенсионеров не просили никаких справок — кассир проверял информацию через базу данных. Из-за того, что пенсионеры массово отправились за справками, в отделениях соцзащиты Краснодара скапливались очереди, в которых пожилые люди проводили по несколько часов. Очевидцы отметили, что в помещении не соблюдали правила эпидемиологической безопасности. Юга.ру пытались связаться с отделениями соцзащиты 26 и 27 апреля, однако на звонки никто так и не ответил.

Чтобы выяснить, с чем связан отказ кассиров в выдаче проездных без справки, журналист портала Юга.ру 27 апреля связался с представителем компании «Час Пик» — оператора безналичной оплаты в Краснодаре, который предоставляет социальные проездные. Заместитель руководителя «Час Пик» Валерия Михайлова ответила, что в базе данных произошел сбой. Из-за него кассиры в пунктах продаж не могли оперативно выяснить, положена ли льгота пассажиру, и направляли пенсионеров в управления соцзащиты для получения повторной справки. «Есть постановление № 1131 [постановление губернатора Кубани «О дополнительных мерах соцподдержки по оплате проезда отдельных категорий жителей Краснодарского края в 2006-2023 годах» — Юга.ру], в котором сказано, что каждому человеку, который хочет приобрести льготный проездной билет на общественный транспорт, необходимо при себе иметь паспорт и справку из соцзащиты. Чаще всего справка выдается на год. Но программа подвисла, поэтому были случаи, когда мы просили предоставить справку, потому что мы не знаем, есть у человека льгота или нет», — объяснила Михайлова.

Однако, позже с журналистом Юга.ру связался руководитель системы «Час Пик» Андрей Григоренко и рассказал, что у компании накануне не случалось технических сбоев. По его словам, кассиры киосков всегда требуют справки из соцзащиты для выдачи проездного билета. Слова очевидцев о том, что ранее документ не требовали, Григоренко обьяснил человеческим фактором. «Есть нормы краевого закона, которые обязывают нас проверять паспорт и документ, удостоверяющий право на льготы. Эта норма действует около четырех лет. Весьма вероятно, что в киоске поменялся кассир, который стал работать в четком соответствии с законом. В злоупотреблении мы наших сотрудников не виним, потому что, если бы они продали без документа, то министерство труда и соцзащиты Краснодарского края нам довело бы эту информацию», — объяснил Григоренко. На замечение о расхождении версий со своим заместителем, руководитель «Час Пик» отметил, что Михайлова перепутала данные из-за нагрузки на работе.