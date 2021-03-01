На Кубани юристы пообещали помочь пенсионерам, которых ПФР через суд просит вернуть деньги за полученные пособия

Что случилось? В 2019 году при ликвидации отделения ПФР в Успенском районе выяснилось, то несколько десятков пенсионеров много лет получали выплаты по уходу за умершими иждивенцами. Из-за образовавшихся переплат Пенсионный фонд России начал предъявлять иски пожилым людям. Например, в Армавире в суд подали на 90-летнего Николая Гетмановского, который, по мнению ПФР, за три года «незаконно обогатился» на 25 тыс. 807 рублей. Рассмотрение этого иска пройдет 3 марта в селе Успенском.

Почему пенсионер получал эти деньги? Жена Гетмановского, на которую он получал выплаты с 2006 года, умерла в 2017-м. Мужчина принес в ПФР свидетельство о смерти супруги и получил выплату на погребение. По словам пенсионера, сотрудница ПФР приняла документы и сообщила, что больше никаких документов для прекращения выплат на умершую ей не нужно. Позже Пенсионный фонд посчитал, что пенсионер всё же должен был дополнительно уведомить организацию о смерти жены. Однако каким образом — непонятно, так как никаких специальных форм уведомления фонд не установил.

Какие документы должен был принести пенсионер? Депутат Государственной думы Наталья Костенко заявила, что, по ее мнению, пенсионер всё сделал правильно. ПФР не указывает отдельно социальные выплаты в своих выписках о ежемесячных начислениях пенсий, по которым можно было бы отследить изменения. Поэтому Гетмановский в силу возраста и не обратил внимания на размер выплат. «Мы считаем, что пенсионер повел себя как добросовестный гражданин. С учетом мизерности выплаты — 1,5 тыс. рублей и преклонного возраста ее получателя, можно предположить, что пенсионер не обратил внимание на то, начисляется она [выплата] ему по-прежнему или нет», — отметила Костенко.