СК возбудил уголовное дело из-за мошенничества с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян — «Ъ»

Следственный комитет завел уголовное дело из-за махинаций с пенсионными накоплениями 500 тыс. человек

Что произошло? По версии следствия, в 2017–2018 годах неизвестные подделали более 500 тыс. заявлений россиян, в которых говорилось, что якобы они согласились перевести свои пенсионные накопления из Пенсионного фонда России (ПФР) в несколько крупных негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Речь идет о «ВТБ Пенсионный фонд», НПФ «Согласие», «Социум», «Газфонд ПН». Все заявления были заверены нотариусами. Но, по данным следствия, их подписи и печати были поддельными. В махинациях подозревают агентов, которые оказывали услуги НПФ. Управление СКР по Центральному округу Москвы возбудило уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество в особо крупном размере), написал 13 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Каков ущерб? Телеграм-канал Baza сообщает, что некоторые нотариусы принимали по 1 тыс. заявлений в день. Общую сумму денег еще подсчитывают, но, по предварительным данным, речь идет о нескольких сотнях миллионов рублей.

Почему могли призойти махинации? В 2017 году ПФР отменил возможность подавать заявления на перевод пенсионных накоплений между страховщиками через удостоверяющие центры. В результате осталось три способа для перевода: электронные — через Единый портал госуслуг и личный кабинет застрахованного лица на сайте ПФР, а также бумажный — отправка в Пенсионный фонд России заверенного нотариусом заявления. Из-за технических проблем с подачей электронных заявлений в 2018 году нотариально заверенные документы нужно было сдавать в бумажном виде. Это делали дистанционно: до сентября прошлого года такие заявления сдавали через курьера, а в конце года — по почте. При этом большинство заявлений со всей страны отправляли в отделения Москвы и Московской области. Председатель правления ПФР Антон Дроздов в августе рассказал «Ъ», что год назад фонд провел проверку. Выяснилось, что тысячи заявлений заверяли несколько нотариусов. Эту информацию ПФР направил «соответствующим органам». Также с 1 января этого года ПФР исключил подачу заявлений через курьеров или почту.

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