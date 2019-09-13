СК возбудил уголовное дело из-за мошенничества с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян — «Ъ»
Следственный комитет завел уголовное дело из-за махинаций с пенсионными накоплениями 500 тыс. человек
Что произошло? По версии следствия, в 2017–2018 годах неизвестные подделали более 500 тыс. заявлений россиян, в которых говорилось, что якобы они согласились перевести свои пенсионные накопления из Пенсионного фонда России (ПФР) в несколько крупных негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Речь идет о «ВТБ Пенсионный фонд», НПФ «Согласие», «Социум», «Газфонд ПН».
Все заявления были заверены нотариусами. Но, по данным следствия, их подписи и печати были поддельными. В махинациях подозревают агентов, которые оказывали услуги НПФ.
Управление СКР по Центральному округу Москвы возбудило уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество в особо крупном размере), написал 13 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Каков ущерб? Телеграм-канал Baza сообщает, что некоторые нотариусы принимали по 1 тыс. заявлений в день. Общую сумму денег еще подсчитывают, но, по предварительным данным, речь идет о нескольких сотнях миллионов рублей.
Читайте также:
Почему могли призойти махинации? В 2017 году ПФР отменил возможность подавать заявления на перевод пенсионных накоплений между страховщиками через удостоверяющие центры. В результате осталось три способа для перевода: электронные — через Единый портал госуслуг и личный кабинет застрахованного лица на сайте ПФР, а также бумажный — отправка в Пенсионный фонд России заверенного нотариусом заявления.
Из-за технических проблем с подачей электронных заявлений в 2018 году нотариально заверенные документы нужно было сдавать в бумажном виде. Это делали дистанционно: до сентября прошлого года такие заявления сдавали через курьера, а в конце года — по почте. При этом большинство заявлений со всей страны отправляли в отделения Москвы и Московской области.
Председатель правления ПФР Антон Дроздов в августе рассказал «Ъ», что год назад фонд провел проверку. Выяснилось, что тысячи заявлений заверяли несколько нотариусов. Эту информацию ПФР направил «соответствующим органам». Также с 1 января этого года ПФР исключил подачу заявлений через курьеров или почту.
Читайте также:
Что говорят в негосударственных пенсионных фондах? В НПФ «Социум» «Коммерсанту» рассказали, что с фондом следователи не связывались. Компания не имеет сведений, позволяющих ответить на вопрос о большом количестве заявлений, заверенных одними и теми же нотариусами.
В пресс-службе ВТБ пояснили, что «ВТБ Пенсионный фонд» работает по законодательству. Об уголовном деле в фонде не знают, поскольку представители следствия туда не обращались. В остальных фондах изданию не ответили либо воздержались от комментариев.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.