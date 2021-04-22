После протестной акции в поддержку Навального в 5 городах Кубани задержали более 80 человек

21 апреля сторонники оппозиционного политика Алексея Навального провели акции протеста по всей России. 22 апреля портал Юга.ру поговорил с адвокатами и узнал, что сейчас происходит с задержанными

Мероприятие прошло более чем в 100 городах России, к ним присоединились жители Краснодарского края. О том, как акция проходила в столице Кубани, можно прочесть в текстовой онлайн-трансляцию портала Юга.ру.

По данным «ОВД-Инфо» , в Краснодаре накануне задержали 21 человека, в Сочи — 53, в Геленджике — 6, в Анапе и Новороссийске — по 1.

В Краснодаре на задержанных составляли протоколы по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения митинга) и отпускали домой под обязательство явиться в суд 22 апреля. На одного митингующего составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (Организация митинга без подачи уведомления о его проведении), за это активисту грозит до десяти суток ареста.

Адвокат Феликс Вертегель рассказал порталу Юга.ру, что участников акции, с которыми он работает, задерживали, когда люди уже расходились с митинга. Их дела рассматривают в Ленинском районном суде Краснодара.

В своем телеграме адвокат Михаил Беньяш написал, что задержанных в Геленджике сегодня судят по видео-конференц-связи. Число составленных протоколов в Сочи пока неизвестно, там с задержанными работает адвокат Сергей Костюк.