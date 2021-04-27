Депутат попросила у Кондратьева 62 млн рублей на борьбу с последствиями глобального потепления

В 2020 году в Отрадненском районе начались проблемы с водой. Дело в том, что источниками водоснабжения в муниципалитете являются поверхностные водные объекты, состояние которых зависит от погоды. Из-за засухи многие населенные пункты остались без воды. Тогда местные жители обратились к депутату Госдумы Наталье Костенко.

Вместе с краевыми министерствами, прокуратурой, водоснабжающими организациями, экспертами и организацией «Кубаньгеология» депутат провела ряд совещаний. Эксперты пришли к выводу, что для решения проблемы водоснабжения в Отрадненском районе нужно провести гидрогеологические исследования по поиску пресных вод, разведке месторождений и оценки запасов.

Проведение всех работ Костенко оценила в 62 млн рублей. 26 апреля депутат сообщила, что попросила губернатора края Вениамина Кондратьева выделить из бюджета указанную сумму. По ее словам, вкладывать деньги в реконструкцию водоснабжающей системы не выгодно, пока не найдут дополнительные источники воды и не исследуют имеющиеся запасы.

«По данным исследований советских времен месторождение, расположенное вблизи станицы Чернореченской Лабинского района может содержать столько воды, которой можно ежегодно обеспечивать половину Краснодара. Но нужно уточнить запасы на сегодня и разработать подходы к ее доставке в другие районы», — сказала Костенко.