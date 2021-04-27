В Сочи будут судить наркополицейских за вымогательство взятки в 2 млн рублей

В следкоме Кубани 26 апреля рассказали об уголовном деле в отношении двух полицейских из Сочи, которые требовали взятку у подозреваемого в преступлении по наркостатье

По данным следствия, в марте 2020 года двое сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Сочи заподозрили местного жителя в употреблении и распространении запрещенных веществ. Полицейские составили на него протокол об административном нарушении, но решили еще и получить взятку от подозреваемого. Чтобы не возбуждать уголовное дело, они потребовали от мужчины и его супруги взятку в 2 млн рублей. Жена подозреваемого сообщила об этом в МВД.

Для получения взятки один из полицейских привлек посредника. В момент передачи денег его задержали сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Позже были задержаны и наркополицейские, также их отстранили от службы.