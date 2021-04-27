В Сочи будут судить наркополицейских за вымогательство взятки в 2 млн рублей

Краснодарский край

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В следкоме Кубани 26 апреля рассказали об уголовном деле в отношении двух полицейских из Сочи, которые требовали взятку у подозреваемого в преступлении по наркостатье

По данным следствия, в марте 2020 года двое сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Сочи заподозрили местного жителя в употреблении и распространении запрещенных веществ. Полицейские составили на него протокол об административном нарушении, но решили еще и получить взятку от подозреваемого. Чтобы не возбуждать уголовное дело, они потребовали от мужчины и его супруги взятку в 2 млн рублей. Жена подозреваемого сообщила об этом в МВД.

Для получения взятки один из полицейских привлек посредника. В момент передачи денег его задержали сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Позже были задержаны и наркополицейские, также их отстранили от службы.

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Против бывших сотрудников МВД возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере), их посредник стал фигурантом дела по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество при взятке в особо крупном размере). Всех троих заключили под стражу.

26 апреля в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что следователи собрали достаточно доказательств вины подельников. Теперь их дело рассмотрит суд.

Ранее Юга.ру рассказывали о подобных преступлениях. Так, в 2019 году в Сочи сотрудника полиции признали виновным в незаконном обороте наркотиков. А в 2020 году Адлерский суд в Сочи вынес приговор двум братьям-полицейским, которые организовали ОПГ и вымогали деньги за непривлечение к ответственности по делам, связанным с оборотом наркотиков.

Взятка Коррупция Наркотики Полиция Сочи Суд

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В Сочи будут судить наркополицейских за вымогательство взятки в 2 млн рублей
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