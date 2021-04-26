В Краснодаре на три дня отключат горячую воду жителям нескольких микрорайонов

В Краснодаре с 27 по 29 апреля будут ремонтировать тепловые магистрали, из-за этого несколько микрорайонов останутся без горячей воды

Ремонтные работы пройдут на нескольких участках тепловой магистрали «ТЭЦ — Центр», рассказали в АО «Краснодартеплосеть» 26 апреля. Жилые дома и соцобъекты отключат от горячей воды с 27 по 29 апреля.

В зону отключения попали многоэтажные дома, которые находятся на улицах Ставропольской, Селезнёва, Суворова, Постовой, Горького, Кубанской, Старокубанской, Бургасской, КИМ, Шевченко, Полины Осипенко, Маяковского, Таманской, Вишняковой, Чехова, Кавказской, Стасова, Кубанской Набережной и во 2-м проезде Айвазовского.

Во время ремонта специалисты устранят дефекты на магистралях по улицам КИМ, Старокубанской и Адыгейской Набережной.

«Это решено сделать сейчас, до наступления майских праздников, чтобы не отключать горячее водоснабжение в выходные дни. Работы будут выполняться круглосуточно, постараемся в максимально короткие сроки завершить их», — рассказал генеральный директор АО «Краснодартеплосеть» Виталий Харченко.

В пресс-службе администрации Краснодара добавили, что в школах и детских садах не изменится режим работы, так как в образовательных учреждениях есть водонагреватели и посудомоечные машины.