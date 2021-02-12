В Краснодаре из-за крупной аварии без тепла остались 238 многоквартирных домов
В Краснодаре утром 12 февраля произошла авария на теплосетях
Чтобы устранить прорыв, от тепла и горячей воды отключат 238 многоквартирных домов и 27 соцобъектов в границах улиц Суворова, Постовой, Горького и Кубанской Набережной. На месте ремонтирует коммуникации «Краснодартеплосеть». Задействовано 30 человек и 11 единиц техники, написал мэр города Евгений Первышов в своем телеграм-канале.
«Впереди холода, к концу дня уже будет понижение температуры. Ставлю аварийным службам жесткий срок — шесть часов на устранение, пока держится теплая погода», — добавил он.
Напомним, на выходных в регионе и краевой столице резко снизится температура, перепад составит 15-20 °С. Пока же в крае тепло, а воздух прогрелся до 13-18 °С.
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