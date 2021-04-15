В Краснодаре отключат отопление на следующей неделе

Краснодарский край

Распечатать

Власти Краснодара 14 апреля рассказали, когда отключат тепло в домах, офисах, школах и детских садах

Напомним, отопительный сезон 2020-2021 официально начался 15 октября. Тепло в дома горожан стали подавать с 16 октября по заявочному принципу. Одновременно включили батареи в больницах, поликлиниках, детсадах и школах.

Со вторника, 20 апреля, в Краснодаре завершится отопительный сезон. Ресурсоснабжающие компании прекратят подачу тепла в дома, офисы, школы и другие учреждения города.

Отключат отопление и все предприятия, имеющие на балансе отопительные котельные, сообщили 14 апреля в пресс-службе администрации Краснодара.

Читайте также:

Отметим, сегодня, 15 апреля, в Краснодаре столбики термометров покажут 18 °С. А накануне воздух на улице прогрелся до 16 °С.

Как писали Юга.ру, прошлый отопительный сезон в краевом центре также завершили 20 апреля.

ЖКХ Краснодар Отопительный сезон

Новости

Краснодарцев пригласили поучаствовать в велоквесте на выходных
В Краснодаре отключат отопление на следующей неделе
В Краснодаре резко потеплеет
Главу штаба Навального в Краснодаре задержали перед выездом на расследование в Геленджик и проверили на наркотики
Из-за ремонта дороги в Краснодаре автобусы пустят через новостройки Восточно-Кругликовского района
К сотрудникам студенческого журнала DOXA в Москве пришли с обысками из-за публикаций о протестах

Лента новостей

Поиск призрака на Затоне, полуфинал Кубка УЕФА в Краснодаре
Вчера, 13:56
Поиск призрака на Затоне, полуфинал Кубка УЕФА в Краснодаре
Что еще нельзя пропустить на фестивале немецкой культуры
Как росли цены с 2016 по 2021 год
13 апреля, 14:48
Как росли цены с 2016 по 2021 год
Мы сравнили чеки из «Магнита»
Русская женщина и ее профессиональные защитники
9 апреля, 14:20
Русская женщина и ее профессиональные защитники
Как в России запрещают музыку

Реклама на портале