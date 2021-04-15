В Краснодаре отключат отопление на следующей неделе

Власти Краснодара 14 апреля рассказали, когда отключат тепло в домах, офисах, школах и детских садах

Напомним, отопительный сезон 2020-2021 официально начался 15 октября. Тепло в дома горожан стали подавать с 16 октября по заявочному принципу. Одновременно включили батареи в больницах, поликлиниках, детсадах и школах.

Со вторника, 20 апреля, в Краснодаре завершится отопительный сезон. Ресурсоснабжающие компании прекратят подачу тепла в дома, офисы, школы и другие учреждения города.

Отключат отопление и все предприятия, имеющие на балансе отопительные котельные, сообщили 14 апреля в пресс-службе администрации Краснодара.