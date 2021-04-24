В Сочи распустилась пышная сакура «белая гора» и другие махровые сорта вишни

В Сочинском нацпарке 22 апреля сообщили о второй волне цветения сакур

Напомним, в конце марта специалисты парка зафиксировали одиночные цветущие экземпляры на вишне полущетинистой плакучей, известной как сакура равноденная сорта «вечерние сумерки». Также цветы появились на сакуре Ланезза сорта «арияки».

Накануне в пресс-службе нацпарка сообщили, что в парке «Дендрарий» началась вторая волна цветения сакур. Сейчас там цветут махровые сорта вишни — вишня Зибольда и пышная сакура Ланнеза сорта «белая гора». Следом распустятся и другие сорта сакур, их ожидают как раз на последние дни апреля и на майские праздники.

Всего в коллекции дендропарка представлено 7 видов и 22 сорта сакур. Из них 9 сортов — это махровые, отличающиеся особой пышностью и более крупными цветами: «райская сакура», «белый Бог», хризантемовидная, краснолистный «королевский бургунтский», «белая гора» и «розовое богатство».

Также интересна зеленоцветковая сакура «куркума». Ее окраска лепестков меняется от салатно-зелёного до винно-красноватого. Цвести она начнет уже в течение следующей недели. А ближе к середине мая распустится белый махровый сорт вишни Рекса.

Полюбоваться сакурами в парке «Дендрарий» можно в Саду непрерывного цветения в верхней части парка. Ещё несколько деревьев расположены в исторической части парка — за бассейном «Раковина».