Координатор штаба Навального в Ростове не стала писать заявление после похищения и пыток в Ейске из-за давления полиции

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

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Координатор ростовского штаба Навального Ксения Середкина сообщила 23 апреля, что пока не станет писать заявление о задержании и пытках в Ейске из-за давления сотрудников полиции

Напомним, ночью 23 апреля координатор ростовского штаба Навального Ксения Середкина сообщила о том, что ночью в Ейске несколько мужчин схватили ее и увезли в неизвестном направлении, когда она выносила мусор.

Утром активистка рассказала, что вернулась домой пешком из поселка Широчанка под Ейском. Перед этим девушку заставляли глотать резиновую дубинку, а за отказ делали засечки на руке.

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Позже координатор краснодарского штаба Навального Анастасия Панченко сообщила, что связалась с «Комитетом против пыток» и они собираются подать заявление в следственный комитет о факте похищения человека.

Кубанский депутат Александр Коровайный написал в своем телеграм-канале, что начальник УВД Ейска Николай Миненко собирается отправить в СК дело сотрудника, который пытал Середкину.

Однако в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю заявили, что информация о задержании Ксении Середкиной сотрудниками полиции не соответствует действительности.

Днем Ксения Середкина вышла на связь. Она рассказала в своем твиттере, что провела полдня в отделе. Это случилось после того, как к ней домой пришли полицейские с сообщением о хищении. Девушка подчеркнула, что полицейские не применяли насилия к ней. 

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Порталу Юга.ру Ксения Середкина рассказала, что полицейские настойчиво приглашали ее в отдел, несмотря на отказ. Они заявили, что вызовут сотрудников МЧС, чтобы вскрыть дверь, если активистка не проследует с ними. После этого Середкина согласилась, но побоялась писать заявление о задержании и пытках со стороны неизвестных.

«Диалог с сотрудниками полиции в Ейске, к сожалению, у меня не сложился. Я поняла, что без адвоката общаться я с ними не готова. Поэтому я взяла статью 51 Конституции и прописала, что без своего адвоката общаться с сотрудниками полиции я отказываюсь. На меня очень сильно давили, и я испугалась», — объяснила Середкина.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю тем временем заявили, что Середкину доставили в отдел полиции, где она в присутствии двух понятых отказалась от каких-либо пояснений по факту задержания и пыток со стороны неизвестных.

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Координатор штаба Навального в Ростове не стала писать заявление после похищения и пыток в Ейске из-за давления полиции
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