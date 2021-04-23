Координатор ростовского штаба Навального Ксения Середкина 23 апреля сообщила о задержании и издевательстве над ней в Ейске

В 2:25 в твиттере Середкина сообщила, что выносила мусор и ее задержали. Позже активистка написала, что ее увозят несколько мужчин в неизвестном направлении и попросила помощи.

В 5:28 координатор ростовского штаба Навального рассказала, что ее отпустили, и она идет пешком из Широчанки [поселок в Ейском районе]. Также Середкина заявила, что ее заставляли глотать резиновую дубинку. После чего активистка опубликовала еще один пост, в котором подробнее рассказала об издевательствах.

«Я отказывалась глотать резиновую дубинку. На каждый мой отказ мне делали засечку на руке. Засечек у меня много».