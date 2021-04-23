«Заставляли меня глотать резиновую дубинку». Координатор ростовского штаба Навального рассказала о задержании и пытках на Кубани
Координатор ростовского штаба Навального Ксения Середкина 23 апреля сообщила о задержании и издевательстве над ней в Ейске
В 2:25 в твиттере Середкина сообщила, что выносила мусор и ее задержали. Позже активистка написала, что ее увозят несколько мужчин в неизвестном направлении и попросила помощи.
В 5:28 координатор ростовского штаба Навального рассказала, что ее отпустили, и она идет пешком из Широчанки [поселок в Ейском районе]. Также Середкина заявила, что ее заставляли глотать резиновую дубинку. После чего активистка опубликовала еще один пост, в котором подробнее рассказала об издевательствах.
«Я отказывалась глотать резиновую дубинку. На каждый мой отказ мне делали засечку на руке. Засечек у меня много».
Я отказывалась глотать резиновую дубинку.— Ксения Середкина (@kseryodkina) April 23, 2021
На каждый мой отказ мне делали засечку на руке
Засечек у меня много. pic.twitter.com/YLYm52JMUW
По мнению руководителя сети региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова, пытать Середкину могли полицейские. В своем твиттере он привел слова Ксении о том, что силовики ей говорили «ну вот ты же любишь букву Н, мы ее будем на тебе вырезать».
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Координатор штаба Навального в Краснодаре Анастасия Панченко сообщила порталу Юга.ру, что задержание произошло около 2:30. По ее словам, Ксению попросили пройти в машину, а затем вырвали телефон. Координатор краснодарского штаба допустила вероятность, что сотрудники полиции могли писать сообщения с ее телефона.
«К шести утра она была дома. Сейчас мы связалась с Комитетом против пыток, они едут в Ейск. И, конечно, подадим заявление в следственный комитет о факте похищения человека без оснований и пытках», — рассказала Панченко.
Депутат ейского совета Александр Коровайный написал в своем телеграм-канале, что начальник УВД Ейска Николай Миненко отправляет дело сотрудника, который пытал Середкину, в следственный комитет. Журналисту Юга.ру Коровайный рассказал, что планирует отправиться к Середкиной после обеда.
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В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили порталу Юга.ру, что информация о задержании сотрудниками полиции гражданки Ксении Середкиной не соответствует действительности. Такое же заявление опубликовали и в официальном твиттере полиции Кубани.
В дежурной части отдела МВД по Ейскому району заявили журналисту, что информацию по телефону не предоставляют, только при личном обращении.