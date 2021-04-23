Юрий Бурлачко предложил корректировки федерального антикоррупционного законодательства
23 апреля состоялось дистанционное заседание комиссии Совета законодателей РФ по национальной безопасности и противодействию коррупции
Его провел председатель комиссии, председатель Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев.
Одним из вопросов повестки стало рассмотрение отдельных направлений развития антикоррупционных стандартов. С конкретными предложениями по теме выступил председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Он напомнил, что в 2019 году для единообразного подхода к мерам ответственности, применяемым к депутатам за непреднамеренные и несущественные коррупционные правонарушения, Законодательным собранием Краснодарского края и Псковским областным собранием депутатов были подготовлены сходные проекты федеральных законов.
«Они предусматривали альтернативные меры ответственности для региональных депутатов за представление ими недостоверных или неполных сведений о своих доходах. По аналогии с мерами ответственности, предусмотренными в отношении федеральных и муниципальных парламентариев», — сказал Бурлачко.
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Он пояснил, что к этим мерам относятся предупреждение или освобождение от должности в парламенте без прекращения полномочий сенатора или депутата. Для депутатов представительных органов местного самоуправления предусмотрен еще более широкий перечень из пяти альтернативных мер ответственности за нарушения при отчете о доходах. В их числе и предупреждение, и освобождение от полномочий на постоянной основе.
Одновременно с этим для депутатов региональных парламентов за совершение аналогичных нарушений есть единственная мера ответственности — досрочное прекращение депутатских полномочий. Более того, указанная мера ответственности может быть применена только к депутатам, осуществляющим деятельность на профессиональной постоянной основе.
Бурлачко подчеркнул, что вопрос о необходимости унификации мер ответственности для всех депутатов представительных и законодательных органов РФ по-прежнему актуален. Он отметил, что депутаты кубанского парламента считают целесообразным продолжить работу в этом направлении с учетом замечаний и предложений правительства и профильного комитета Госдумы, разработавшего две модели решения вопроса.
Депутаты ЗСК отчитались о доходах за 2020 год:
Вторая модель предусматривает закрепление в Федеральном законе одинаковых запретов, ограничений, обязанностей и санкций для всех депутатов. При этом данная модель прежде всего потребует введения в Федеральный закон ответственности в виде досрочного прекращения депутатских полномочий за представление региональными депутатами, осуществляющими свои полномочия не на постоянной основе, заведомо неполных или недостоверных сведений о своих доходах.
«Полагаем, что вторая модель дифференцированного подхода к ответственности за непреднамеренные и несущественные коррупционные правонарушения обеспечит равный политико-правовой статус депутатов законодательных органов субъектов страны как замещающих, так и не замещающих государственные должности. Он будет гарантирован единством ограничений, запретов и санкций за их несоблюдение», — заключил Бурлачко.
В ходе обсуждения коллеги поддержали депутатов кубанского парламента и рекомендовали разработать новый проект федерального закона, унифицирующего наказания, направить этот документ в законодательные органы регионов, обобщить полученные предложения и внести в установленном порядке в Госдуму.