На Кубани с экс-депутата ЗСК Кравченко взыскали деньги, которые он незаконно выплатил дочери во время ее отдыха в Турции

Краснодарский край

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В Краснодарском крае 2 апреля суд взыскал в пользу регионального бюджета зарплату, которую незаконно получила дочь экс-депутата ЗСК

Напомним, Николай Кравченко был председателем по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике в Законодательном собрании Краснодарского края. В июле 2019 года на него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).

Выяснилось, что в 2008 году его дочь устроили помощницей депутата. С 2011 по 2015 года женщина четыре раза выезжала за пределы России, но продолжала получать зарплату. Таким образом, ей выплатили более 74 тыс. рублей.

В августе прошлого года СК сообщил, что Кравченко признали виновным. Депутату назначили наказание в виде штрафа в 150 тыс. рублей. 

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2 апреля 2021 года стало известно, что прокуратура Краснодарского края добилась взыскания с депутата причиненного ущерба. Ранее суд установил, что Кравченко было достоверно известно об отсутствии его дочери, которая улетела в Турцию. Несмотря на это, он не оформил необходимые документы, и женщина получила зарплату.

Депутат добровольно не возместил 74 тыс. рублей, поэтому прокурор попросил суд взыскать эти деньги в пользу регионального бюджета. Суд удовлетворил иск. После вступления приговора в законную силу ущерб возместили в полном объеме, сообщили 2 апреля в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ЗСК Краснодар Прокуратура

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