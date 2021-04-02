На Кубани с экс-депутата ЗСК Кравченко взыскали деньги, которые он незаконно выплатил дочери во время ее отдыха в Турции

Напомним, Николай Кравченко был председателем по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике в Законодательном собрании Краснодарского края. В июле 2019 года на него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).

Выяснилось, что в 2008 году его дочь устроили помощницей депутата. С 2011 по 2015 года женщина четыре раза выезжала за пределы России, но продолжала получать зарплату. Таким образом, ей выплатили более 74 тыс. рублей.

В августе прошлого года СК сообщил, что Кравченко признали виновным. Депутату назначили наказание в виде штрафа в 150 тыс. рублей.