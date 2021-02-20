Из «Единой России» исключили кубанского депутата за незаконные выплаты дочери

Краснодарский край

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В конце февраля прошло еще одно заседание по уголовному делу депутата ЗСК Николая Кравченко

Николай Кравченко был председателем по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике в Законодательном собрании Краснодарского края. В июле 2019 года стало известно, что на него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). Дело в том, что в 2008 году его дочь приняли на должность помощника депутата. Женщина четыре раза выезжала за пределы России с 2011 по 2015 год, однако все это время ей продолжали начислять зарплату.

Отец-депутат знал об этом, но подписывал табели учета рабочего времени, в которые вносилась информация о том, что она выполняет трудовые обязанности. В результате родственнице незаконно выплатили более 75 тыс. рублей.

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14 августа 2020 года в СК сообщили, что Кравченко признали виновным. Депутату назначили наказание в виде штрафа в 150 тыс. рублей. Однако парламентарий обжаловал решение в суде, писал «Коммерсантъ». 18 февраля 2021 года прошло заседание в Краснодарском краевом суде. Решение о наказании оставили без изменений, обвинительный приговор вступил в законную силу. Также издание сообщило, что ранее суд удовлетворил иск прокурора о возмещении ущерба, причиненного его действиями. Кравченко вину не признал.

Также 20 февраля на собрании фракции «Единой России» в ЗСК обсудили приговор Кравченко. Общим решением депутаты исключили его из фракции. Кроме того, Кравченко перестал быть председателем комитета по финансовой политике, но при этом остался в составе ЗСК.

«Единая Россия» ЗСК Следственный комитет

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