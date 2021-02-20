Из «Единой России» исключили кубанского депутата за незаконные выплаты дочери

Николай Кравченко был председателем по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике в Законодательном собрании Краснодарского края. В июле 2019 года стало известно, что на него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). Дело в том, что в 2008 году его дочь приняли на должность помощника депутата. Женщина четыре раза выезжала за пределы России с 2011 по 2015 год, однако все это время ей продолжали начислять зарплату.

Отец-депутат знал об этом, но подписывал табели учета рабочего времени, в которые вносилась информация о том, что она выполняет трудовые обязанности. В результате родственнице незаконно выплатили более 75 тыс. рублей.