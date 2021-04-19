Депутаты ЗСК отчитались о доходах за 2020 год. Рейтинг самых богатых и самых бедных кубанских парламентариев

Краснодарский край

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Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в середине апреля представили информацию о доходах за 2020 год

15 апреля на сайте ЗСК опубликовали документ со сведениями о доходах и имуществе за 2020 год. Портал Юга.ру изучил эти данные и составил рейтинг самых богатых депутатов, а также собрал пятерку парламентариев, чьи доходы были меньше 1 млн рублей.

Топ-10 депутатов, которые заработали больше всего:

  1. Дмитрий Лоцманов — 328,1 млн рублей. В собственности гендиректора ООО АПК «Кубаньхлеб» находится квартира площадью 138 кв. метров, автофургон-тушевоз и фургон-рефрижератор, недостроенный жилой дом, квартира, гараж и нежилые постройки;
  2. Андрей Куемжиев — 264,5 млн рублей. Директор ООО «Концерн агропромышленных предприятий «Возрождение» имеет в пользовании «Волгу» и две квартиры площадью 143 и 90 кв. метров, в его собственности земельные участки сельхозназначения, гаражи и четыре квартиры;
  3. Борис Юнанов — 202,1 млн рублей. Согласно декларации, в пользовании у руководителя строительной компании «Неометрия» нет недвижимости, однако в собственности числятся два внедорожника Mercedes-Benz GLS-класса, пять жилых домов общей площадью 750 кв. метров и земельные участки для размещения объектов индивидуальной жилой застройки, торговли и общепита. Отметим, что жена Юнанова в прошлом году заработала 31 млн рублей, в ее пользовании два участка земли общей площадью 1004 кв. метра и жилой дом на территории 518 кв. метров. Также объекты недвижимости есть в пользовании у четырех детей депутата;
  4. Александр Агеев — 92,6 млн рублей. Гендиректор строительной компании ООО «АлМакс» не имеет в пользовании недвижимости. Он задекларировал гидроцикл Yamaha VX1800A-K и более 100 объектов недвижимости. Его супруга заработала 9,2 млн рублей, на нее оформлены Porsche Cayenne, минивэн Toyota, грузовая «Газель», два автокрана, экскаватор и более 20 объектов недвижимости. В пользовании у жены и трех детей депутата — участок земли и дом общей площадью 722 кв. метра;
  5. Алексей Сидюков — 60,1 млн рублей. Инвестиционный директор ООО «Краснодарзернопродукт-Экспо» живет в квартире площадью 163 кв. метра, в его собственности — участок под жилую застройку площадью 1477 кв. метров и незавершенная постройка на территории 186 кв. метров;
  6. Роберт Паранянц — 46,9 млн рублей. В пользовании у директора по производству нефтяной компании ООО «Славянск ЭКО» находятся три участка общей площадью 14,4 тыс. кв. метров. А также более 50 объектов недвижимости — от сторожевой будки до автозаправки. На одного из трех его детей записан дом в Швейцарии;
  7. Алексей Руднев — 37,1 млн рублей. В своей декларации гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» заявил, что пользуется квартирой, домом и тремя участками земли суммарной площадью 2298 кв. метров. При этом его жена за год заработала 102,3 млн рублей, за ней числится Mercedes-Benz GL 63 AMG и более 50 объектов недвижимости;
  8. Петр Савельев — 35,3 млн рублей. Парламентарий живет в квартире площадью 64 кв. метра, ездит на Mercedes-Benz GLE 350 и имеет в собственности четыре участка для садоводства и гараж;
  9. Батырбий Тутаришев — 24,9 млн рублей. Гендиректор АО «Краснодарпроектстрой» ездит на Mercedes-Benz GLE 300D 4matic Sport, живет в доме площадью 337 кв. метров и пользуется участком земли площадью 689 кв. метров. Его жена за год заработала 13,1 млн рублей.
  10. Олег Бойченко — 19 млн рублей. Из декларации следует, что директор компании по управлению недвижимостью ООО «УК Офис-центр» пользуется девятью участками земли общей площадью 7216 кв. метров, в его собственности — 14 объектов недвижимости. Его супруга в 2020 году заработала 10 тыс. рублей, она вместе с ребенком живет в квартире площадью 122 кв. метра.

Все вышеназванные депутаты являются членами партии «Единая Россия».

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Стоит отметить двух членов ЗСК, прибыль жен которых соответствует уровню десятки парламентариев с самыми высокими доходами. Так, Сергей Алтухов получил в прошлом году 1,8 млн рублей, а его супруга — 146,9 млн рублей. Зарплата Константина Дмитриева составила 7,7 млн рублей, его жены — 20 млн рублей.

Топ-5 депутатов, которые заработали меньше всех:

  • Александра Бакина (ЛДПР) — 225 тыс. рублей;
  • Павел Соколенко (КПРФ) — 403 тыс. рублей;
  • Дмитрий Лебедев («Единая Россия») — 657 тыс. рублей;
  • Андрей Сигидин («Единая Россия») — 842 тыс. рублей;
  • Сергей Орлов («Единая Россия») — 985 тыс. рублей.

Годовой доход спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко составил 2,4 млн рублей, его жена заработала 1,1 млн рублей. Глава ЗСК ездит на внедорожнике Volkswagen Touareg и живет в доме площадью 263 кв. метра, а также пользуется участком земли 800 кв. метров.

Ранее Юга.ру писали, что в сентябре 2020 года в список Forbes самых богатых чиновников и депутатов России попали четыре кубанских депутата от «Единой России».

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