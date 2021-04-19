Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в середине апреля представили информацию о доходах за 2020 год

Топ-10 депутатов, которые заработали больше всего:

15 апреля на сайте ЗСК опубликовали документ со сведениями о доходах и имуществе за 2020 год. Портал Юга.ру изучил эти данные и составил рейтинг самых богатых депутатов, а также собрал пятерку парламентариев, чьи доходы были меньше 1 млн рублей.

Стоит отметить двух членов ЗСК, прибыль жен которых соответствует уровню десятки парламентариев с самыми высокими доходами. Так, Сергей Алтухов получил в прошлом году 1,8 млн рублей, а его супруга — 146,9 млн рублей. Зарплата Константина Дмитриева составила 7,7 млн рублей, его жены — 20 млн рублей.

Топ-5 депутатов, которые заработали меньше всех:

Александра Бакина (ЛДПР) — 225 тыс. рублей;

(ЛДПР) — 225 тыс. рублей; Павел Соколенко (КПРФ) — 403 тыс. рублей;

(КПРФ) — 403 тыс. рублей; Дмитрий Лебедев («Единая Россия») — 657 тыс. рублей;

(«Единая Россия») — 657 тыс. рублей; Андрей Сигидин («Единая Россия») — 842 тыс. рублей;

(«Единая Россия») — 842 тыс. рублей; Сергей Орлов («Единая Россия») — 985 тыс. рублей.

Годовой доход спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко составил 2,4 млн рублей, его жена заработала 1,1 млн рублей. Глава ЗСК ездит на внедорожнике Volkswagen Touareg и живет в доме площадью 263 кв. метра, а также пользуется участком земли 800 кв. метров.

Ранее Юга.ру писали, что в сентябре 2020 года в список Forbes самых богатых чиновников и депутатов России попали четыре кубанских депутата от «Единой России».