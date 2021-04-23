Курорты Сочи стали привлекательнее Турции еще до пандемии

Институт стратегических коммуникаций и социальных проектов (Инстратком) выяснил, что за 2019 год число туристов, посетивших горный кластер в Сочи было больше, чем в Турции

Если в 2014 году Сочи посетили 5 млн туристов, то в 2019 году — 6,2 млн человек. Для сравнения, по данным Ассоциация туроператоров РФ, на всех турецких курортах в том же 2019 году отдохнули 4,5 млн россиян.

Эти данные содержатся в исследовании, целью которого было определение экономического эффекта для госбюджета, казны Краснодарского края и Сочи от освоения горного кластера и создания горнолыжных курортов. Исследование затронуло период с 2014 года. Согласно его выводам, эффективность вложенного рубля доходит до 30 — то есть на каждый вложенный рубль бюджеты получили 30 рублей дохода.

Авторы исследования оценили экономический эффект от инвестиций в создание пула горнолыжных курортов Сочи перед Олимпиадой-2014. Речь о таких курортах, как «Роза Хутор», «Курорт Красная поляна» и горно-туристический центр «Газпром». Общий доход региона от их строительства составил 1,7 трлн рублей. При этом еще 2,7 трлн рублей регион и его жители получили от созданной вокруг инфраструктуры и развития смежного сервиса.