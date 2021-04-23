Курорты Сочи стали привлекательнее Турции еще до пандемии
Институт стратегических коммуникаций и социальных проектов (Инстратком) выяснил, что за 2019 год число туристов, посетивших горный кластер в Сочи было больше, чем в Турции
Если в 2014 году Сочи посетили 5 млн туристов, то в 2019 году — 6,2 млн человек. Для сравнения, по данным Ассоциация туроператоров РФ, на всех турецких курортах в том же 2019 году отдохнули 4,5 млн россиян.
Эти данные содержатся в исследовании, целью которого было определение экономического эффекта для госбюджета, казны Краснодарского края и Сочи от освоения горного кластера и создания горнолыжных курортов. Исследование затронуло период с 2014 года. Согласно его выводам, эффективность вложенного рубля доходит до 30 — то есть на каждый вложенный рубль бюджеты получили 30 рублей дохода.
Авторы исследования оценили экономический эффект от инвестиций в создание пула горнолыжных курортов Сочи перед Олимпиадой-2014. Речь о таких курортах, как «Роза Хутор», «Курорт Красная поляна» и горно-туристический центр «Газпром». Общий доход региона от их строительства составил 1,7 трлн рублей. При этом еще 2,7 трлн рублей регион и его жители получили от созданной вокруг инфраструктуры и развития смежного сервиса.
Курорт «Роза Хутор» посетили:
Исследователи убеждены, что после Олимпиады-2014 Сочи стал круглогодичным российским туристическим центром, в котором сосредоточены деловые, экономические и рекреационные потоки. Сочи получил транспортную инфраструктуру: 54 новых объекта, 370 км дорог, развязок и тоннелей, более 200 км железнодорожных линий, новые вокзалы, объекты портовой и аэродромной инфраструктуры.
С 2014 по 2019 год пассажиропоток обновленного аэропорта Сочи неуклонно рос: если в 2014 году он принял 3,1 млн пассажиров, то в 2019-м трафик вырос до 6,5 млн человек.
Пандемия незначительно сократила показатели туристического потока. Так, в 2020 году в Сочи отдохнули 5,1 млн человек, при этом весь Краснодарский край принял 11,5 млн туристов — на треть меньше 2019 года. При этом один только курорт «Роза Хутор» принял 1,7 млн гостей.
«В качестве исходных данных мы брали информацию из открытых источников, анализировали инвестиции в строительство самих курортов, сведения о доходах бюджета (налоговые поступления и субвенции), пассажиропоток и турпоток, динамику изменений в гостиничном бизнесе и состояние малого и среднего бизнеса в самом Сочи», — пояснила руководитель Инстратком Екатерина Куварина.