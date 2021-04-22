Курорт «Роза Хутор» посетили более 900 тыс. гостей за зимний сезон

На курорте «Роза Хутор» подвели итоги зимнего сезона

Напомним, горнолыжный сезон на курорте начался 25 декабря 2020 года и завершился 18 апреля 2021-го. За это время «Роза Хутор» посетили свыше 900 тыс. гостей, что фактически повторяет итоги трехлетней давности. Для сравнения, в зимний сезон 2019/2020, который завершился почти на месяц раньше из-за пандемии, на курорте отдохнули 800 тыс. человек.

Загрузка отелей составила в среднем около 70%, а во время новогодних праздников и школьных каникул достигла 100%. Кроме того, выросло количество индивидуальных бронирований, в то время как запрос на групповые наблюдался только в марте и начале апреля. Также на 45% увеличилось число бронирований по гибким возвратным ценам.

Главным событием прошедшего сезона стал запуск 30-й по счету канатной дороги «Вероника» на Южном склоне с кабинками вместимостью до 10 человек. А новый гондольный подъемник австрийской компании Doppelmayr позволил сократить очереди на посадку в популярной для катания зоне.

Также на курорте по сравнению с прошлым сезоном на 50% увеличилось число гостей, воспользовавшихся единым ски-пассом. Его приобрели 20 тыс. 150 человек. Заметно выросла и доля онлайн-продаж — через онлайн-магазин курорта продали на 29% больше ски-пассов чем за сезон 2019/2020.

«Наши гости стали более осознанно подходить к собственной безопасности на трассах и уделили значительное внимание обучению катанию. Об этом говорит статистика Горнолыжной школы курорта — услугами ее профессиональных инструкторов в этом сезоне воспользовались на 25% больше, гостей чем годом раннее», — отметили в пресс-службе «Роза Хутор».

Самым популярным аттракционом курорта в этом сезоне стал родельбан — управляемые двухместные сани, которые двигаются по специальной конструкции с поворотами и виражами, достигая максимальной скорости 40 км/ч. Также стал более заметным интерес к вечернему катанию, услугам проката оборудования и ледового катка.

Впервые в зимнем сезоне в стоимость прогулочных билетов включили возможность посещения этно-парка «Моя Россия», где можно познакомиться с архитектурными стилями и культурными особенностями разных регионов и народов России.

А в 2021 году на «Роза Хутор» вновь вернулись крупные фестивали. Так, с 26 марта по 4 апреля на курорте прошел фестиваль New Star Camp, для поведения которого построили самый большой в России сноупарк. В начале апреля в пятый раз прошел карнавал BoogelWoogel. Юга.ру писали о том, что во время фестиваля более тысячи райдеров в купальниках устроили массовый спуск в горах.

Кроме того, «Роза Хутор» в восьмой раз подтвердил статус лучшего горнолыжного курорта России по версии международной профессиональной премии World Ski Awards. Индивидуальные путешественники также удостоили его отметки Traveller’s Choice по версии портала TripAdvisor.