В репертуаре Молодежного театра Краснодара появился новый спектакль
В Краснодарском молодежном театре 22 апреля состоялась премьера постановки «Золотой петушок»
Режиссером спектакля по сказке Александра Пушкина выступила Ирина Ткаченко. Также в постановочную группу вошли художник Ирэна Ярутис, художник по свету Евгений Козин, музыку написала композитор Юлия Колченская.
Главные роли исполнили Дмитрий Морщаков, Людмила Дорошева, Анатолий Дробязко, Евгений Парафилов, Александр Киселев, Юлия Макарова, Полина Шипулина, Александр Теханович, Денис Юров. В мизансценах занята практически вся труппа Молодежного театра.
Как сообщает пресс-служба театра, «Золотой петушок» получил необычные сценическое и пластическое решения, став притчей о природе человека, чувств и власти. Сюжет строится вокруг царя Дадона, которому мудрец подарил золотого петушка на спице. Животное должно почувствовать опасность и сообщить владельцу об этом.
Все билеты на премьерные показы в апреле проданы. Зрители смогут оценить спектакль 13 и 14 мая в 18:30, а также 15 и 16 мая в 18:00. Стоимость билетов от 700 рублей. Возрастное ограничение — 6+.
Ранее Юга.ру писали, что 10 марта Краснодарский молодежный театр представил новую постановку «Нужен перевод» по пьесе ирландского драматурга Брайана Фрила. Премьеру пришлось отложить на десять месяцев из-за пандемии коронавируса.
В начале апреля в репертуаре Театра драмы появился новый спектакль «Горе от ума» по одноименному произведению Грибоедова.