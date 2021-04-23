В репертуаре Молодежного театра Краснодара появился новый спектакль

Режиссером спектакля по сказке Александра Пушкина выступила Ирина Ткаченко. Также в постановочную группу вошли художник Ирэна Ярутис, художник по свету Евгений Козин, музыку написала композитор Юлия Колченская.

Главные роли исполнили Дмитрий Морщаков, Людмила Дорошева, Анатолий Дробязко, Евгений Парафилов, Александр Киселев, Юлия Макарова, Полина Шипулина, Александр Теханович, Денис Юров. В мизансценах занята практически вся труппа Молодежного театра.

Как сообщает пресс-служба театра, «Золотой петушок» получил необычные сценическое и пластическое решения, став притчей о природе человека, чувств и власти. Сюжет строится вокруг царя Дадона, которому мудрец подарил золотого петушка на спице. Животное должно почувствовать опасность и сообщить владельцу об этом.

Все билеты на премьерные показы в апреле проданы. Зрители смогут оценить спектакль 13 и 14 мая в 18:30, а также 15 и 16 мая в 18:00. Стоимость билетов от 700 рублей. Возрастное ограничение — 6+.