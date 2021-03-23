В Краснодарском драмтеатре поставили новый спектакль

Премьера комедии должна была состояться в 2020 году к 100-летию театра, но из-за пандемии ее пришлось отложить. Режиссером спектакля стал Роберт Манукян, известный краснодарским зрителям по постановке «На всякого мудреца довольно простоты».

Главные роли исполнили Олег Метелев, Арсений Фогелев, Елизавета Велиган, Арина Савельева, Алексей Сухоручко, Мария Грачева, Ким Сизов.

«Горе от ума» говорит о пороках общества, про борьбу между «веком минувшим» и «веком нынешним» через столкновения модерновых и консервативных взглядов. Чацкий здесь и Дон Кихот и Гулливер одновременно. Он борется и с ветряными мельницами и с лилипутами — имеется в виду «фамусовское» общество. Его порывы не получают никакого отклика, и в проигрыше остается только он сам. Как говорится, инициатива наказуема. По иронии судьбы, его объявляют сумасшедшим. Когда человек не угоден обществу, это едва ли не самый простой способ избавиться от него. Превратить личность в изгоя», — цитирует режиссера пресс-служба театра.

Премьерные показы состоятся 4 апреля в 17:00, 9 апреля в 18:30, 10 апреля в 17:00 и 14 мая в 18:30. Билеты можно приобрести на сайте театра. Возрастное ограничение — 12+.