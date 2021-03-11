В Молодежном театре Краснодара состоялась премьера нового спектакля
Краснодарский молодежный театр представил новую постановку «Нужен перевод» по пьесе ирландского драматурга Брайана Фрила
В пресс-службе театра 11 марта рассказали, что краснодарская Молодежка первой в России создала спектакль на основе пьесы «Нужен перевод» Брайана Фрила.
Действие драматической постановки происходит в 1833 году в бедной ирландской деревне Бейле Бейг. Здесь функционирует школа, где изучают греческий и латынь. Сами герои не знают английского языка и живут в своем утопическом мире. Однажды в населенный пункт прибывают организованные части английской экспедиции, чтобы создать новую карту острова, преобразовав ирландские названия на английский лад. Местным жителям и гостям деревни сложно взаимодействовать, они постоянно сталкиваются с трудностями перевода.
Премьеру пришлось отложить на десять месяцев из-за пандемии коронавируса. Спектакль поставил режиссер Григорий Дитятковский — лауреат «Золотой маски» и «Золотого софита». Главные роли исполнили Александр Киселёв, Евгений Парафилов, Александр Теханович, Анна Нежута, Евгения Великодная, Иван Чиров, Виктор Плужников, Ульяна Запольских, Юлия Макарова, Полина Шипулина, Анастасия Радул, Алексей Замко, Ян Новиков, Андрей Новопашин.
Спектакль «Нужен перевод» зрители смогут увидеть 12, 13 и 14 марта, а также 8, 9, 10 и 11 апреля.
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