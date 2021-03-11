В Молодежном театре Краснодара состоялась премьера нового спектакля

В пресс-службе театра 11 марта рассказали, что краснодарская Молодежка первой в России создала спектакль на основе пьесы «Нужен перевод» Брайана Фрила.

Действие драматической постановки происходит в 1833 году в бедной ирландской деревне Бейле Бейг. Здесь функционирует школа, где изучают греческий и латынь. Сами герои не знают английского языка и живут в своем утопическом мире. Однажды в населенный пункт прибывают организованные части английской экспедиции, чтобы создать новую карту острова, преобразовав ирландские названия на английский лад. Местным жителям и гостям деревни сложно взаимодействовать, они постоянно сталкиваются с трудностями перевода.