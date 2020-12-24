«Роза Хутор» открывает горнолыжный сезон 25 декабря

На первом этапе для катания будут доступны 50 км трасс

В связи с благоприятными погодными условиями курорт «Роза Хутор» откроет горнолыжный сезон, как и планировалось, 25 декабря. На Южном склоне будут доступны трассы: «Горицвет», «Альпика», «Панорама», «Явор», «Фиалка», «Явор 2», «Примула» (ниже 1940), «Ореада», «Адонис», «Азалия» (выше 1535). На Северном склоне: «Тритон», «Бумеранг», «Каскад», «Вираж», «Змейка», МОС, «Б-52», «Шале», детский и учебный склоны, «Плато», «Роза Блейд», «Роза Стар» (до «Плато»), «Горизонт» (выше 1600) и «Лабиринт» (выше 1400). Во время подготовки к сезону были расширены некоторые трассы — на пересечении «Змейки» и «Виража» в районе отметки 1600, «Явор» на пересечении со «Сторожкой» и «Явором 2». Для гостей со снаряжением будут работать канатные дороги: «Олимпия», «Заповедный лес», «Кавказский Экспресс», «Стрела», «Сказка», «Кабан», «Шале», «Дриада», «Тундра», «Крокус», «Эдельвейс», волшебные ковры на учебном и детском склонах.

Впервые гости курорта смогут воспользоваться новой канатной дорогой — «Веро́никой». «Запуск нового подъемника с отметки 2320 метров над уровнем моря на Южный склон, безусловно, является главным событием этого зимнего сезона. Это гондольная канатная дорога нового поколения D-Line производства австрийской компании Doppelmayr, с кабинками вместимостью до десяти человек. Она способна перевозить 2400 человек в час и двигаться со скоростью 6 м/с. Лыжники и сноубордисты очень любят катание именно здесь — по широким и пологим трассам», — рассказали в пресс-службе «Роза Хутор», отметив, что запуск еще одного подъемника на Южном склоне позволит сделать катание на этом участке более комфортным и существенно сократит время ожидания на посадку. В предстоящем зимнем сезоне курорт «Роза Хутор» предложит не только разнообразные возможности для активного отдыха на горных трассах, но и увлекательные активности аprès-ski. Продолжат работать такие популярные аттракционы на свежем воздухе, как родельбан, высокогорные качели и другие. Отдыхающие смогут посетить этнографический парк «Моя Россия», Музей археологии, Хаски-хутор, Оленью ферму и прочие локации.