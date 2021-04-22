Глава Крымского района предупредил местных жителей о возможном наводнении
Глава Крымского района Сергей Лесь вечером 21 апреля сообщил о возможных подтоплениях в пяти населенных пунктах
Сергей Лесь написал в своем инстаграме, что в связи с увеличением сброса воды на реке Кубани и возможным подъемом уровня воды до неблагоприятных отметок есть вероятность подтопления Троицкого, Киевского, Варениковского, Адагумского и Кеслеровского сельских поселений.
«Уважаемые земляки! Будьте бдительны, внимательны, заранее продумайте, как обезопасить свою жизнь и имущество при развитии неблагоприятных условий. Еще раз обращаю ваше внимание: возможно подтопление территорий и ваших домовладений», — предупредил чиновник.
Он посоветовал не оставлять детей одних дома и побеспокоиться о маломобильных родственниках. По его словам, одиноких маломобильных жителей при необходимости эвакуируют специальные службы. В случае возникновения угрозы по улицам будут ездить машины с сиренами и громкоговорителями.
Лесь рассказал, что за состоянием водных объектов круглосуточно наблюдают диспетчеры. Также работает автоматизированная система оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации «Эмерсит».
В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 22 апреля рассказали журналистам, что за ситуацией следят специалисты Центра управления в кризисных ситуациях МЧС, на данный момент все датчики контроля уровня воды в норме. Достижения неблагоприятных отметок нет.
Напомним, в ночь на 7 июля 2012 года в Краснодарском крае произошло сильное наводнение. Наибольшее количество жертв и разрушений пришлось на Крымский район, где вышла из берегов река Адагум. Всего в результате затопления пострадали 34 тыс. 650 человек, погибли 168 человек, из них 153 — в Крымском районе.
В 2020 году правительство России выделило Краснодарскому краю более 69 млн рублей на строительство дамб в Крымском районе.