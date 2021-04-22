Глава Крымского района предупредил местных жителей о возможном наводнении

Сергей Лесь написал в своем инстаграме, что в связи с увеличением сброса воды на реке Кубани и возможным подъемом уровня воды до неблагоприятных отметок есть вероятность подтопления Троицкого, Киевского, Варениковского, Адагумского и Кеслеровского сельских поселений.

«Уважаемые земляки! Будьте бдительны, внимательны, заранее продумайте, как обезопасить свою жизнь и имущество при развитии неблагоприятных условий. Еще раз обращаю ваше внимание: возможно подтопление территорий и ваших домовладений», — предупредил чиновник.

Он посоветовал не оставлять детей одних дома и побеспокоиться о маломобильных родственниках. По его словам, одиноких маломобильных жителей при необходимости эвакуируют специальные службы. В случае возникновения угрозы по улицам будут ездить машины с сиренами и громкоговорителями.

Лесь рассказал, что за состоянием водных объектов круглосуточно наблюдают диспетчеры. Также работает автоматизированная система оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации «Эмерсит».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 22 апреля рассказали журналистам, что за ситуацией следят специалисты Центра управления в кризисных ситуациях МЧС, на данный момент все датчики контроля уровня воды в норме. Достижения неблагоприятных отметок нет.