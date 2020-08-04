Кубань получит из госбюджета более 69 млн рублей на строительство дамб в Крымском районе

Правительство России выделило Краснодарскому краю более 69 млн рублей на строительство дамб в Крымском районе

Правительство распределило субсидии на строительство дамб в Краснодарском и Хабаровском краях. Соответствующее распоряжение 31 июля подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ опубликовали на сайте правительства 4 августа, сообщил RT. Из него следует, что Кубань в 2021 году получит более 69 млн рублей, а Хабаровский край в ближайшие пару лет — свыше 3 млрд рублей.

Средства из госбюджета направят на строительство дамб в Крымском районе. Как сообщили в пресс-службе Правительства РФ, инженерные сооружения обезопасят свыше 6 тыс. домов и более 40 тыс. человек от разлива рек Адагум, Неберджай, Баканка. При этом потенциальный ущерб от подтоплений в Крымском районе составляет около 52 млрд рублей.

Напомним, в ночь на 7 июля 2012 года в Краснодарском крае произошло сильное наводнение. Наибольшее количество жертв и разрушений пришлось на Крымский район, где вышла из берегов река Адагум.