Кубань получит из госбюджета более 69 млн рублей на строительство дамб в Крымском районе

Краснодарский край, Вся Россия

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Правительство России выделило Краснодарскому краю более 69 млн рублей на строительство дамб в Крымском районе

Правительство распределило субсидии на строительство дамб в Краснодарском и Хабаровском краях. Соответствующее распоряжение 31 июля подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Документ опубликовали на сайте правительства 4 августа, сообщил RT. Из него следует, что Кубань в 2021 году получит более 69 млн рублей, а Хабаровский край в ближайшие пару лет — свыше 3 млрд рублей.

Средства из госбюджета направят на строительство дамб в Крымском районе. Как сообщили в пресс-службе Правительства РФ, инженерные сооружения обезопасят свыше 6 тыс. домов и более 40 тыс. человек от разлива рек Адагум, Неберджай, Баканка. При этом потенциальный ущерб от подтоплений в Крымском районе составляет около 52 млрд рублей.

Напомним, в ночь на 7 июля 2012 года в Краснодарском крае произошло сильное наводнение. Наибольшее количество жертв и разрушений пришлось на Крымский район, где вышла из берегов река Адагум.

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Всего в результате затопления пострадало 34 тыс. 650 человек, погибли 168 человек, из них 153 — в Крымском районе. В Крымске было затоплено 4 тыс. 870 домов, из них разрушенными оказались 1 тыс. 370 домовладений. Через год в городе был открыт памятник жертвам наводнения.

Деньги Крымский район Михаил Мишустин Наводнения Стихийные бедствия

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