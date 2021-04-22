Жители Анапы на два дня останутся без воды

Из-за строительства новой дороги 27 апреля в Анапе и еще нескольких поселках отключат воду на двое суток

Воду отключат на 36 часов из-за строительства дороги А290 Новороссийск — Керчь. На участке ремонтируемой трассы проложат новый водопровод и увеличат пропускную способность водопровода Ду-1200 мм.

Без воды останутся жители Анапы, Витязево, Цибанобалки, Песчанок и микрорайона Алексеевского. Им отключат воду 27 апреля в 22:00 и включат 29 апреля в 10:00.

Подачу воды прекратят во все социально значимые объекты, кроме городской больницы и детской поликлинники в Анапе на улице Родниковой, 4, сообщили в пресс-службе АО «Анапа Водоканал».