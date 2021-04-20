«Краснодар Водоканал» присоединился к санкциям против США, а в ливнёвке выловили карпа. В инстаграме появился аккаунт организации с «правдивыми» новостями

В начале апреля в инстаграме появился аккаунт «Краснодар Водаканала», пародирующий новости организации. На странице подписчикам предлагают узнать , как не платить за воду, высмеивают публикации в настоящем аккаунте водоканала и общаются с горожанами от его имени.

Также в аккаунте размещены новости о том, что в канализации поймали карма весом 19 кг, а при замене водопровода «были освобождены 36 толстолобиков, 29 красноперок, 7 сазанов, 12 бычков, 4 карася, 2 окуня, 1 сом». Кроме того, авторы «Краснодар Водаканала» сделали заявление, что с момента основания с 1984 году предприятие не получило ни одной жалобы на качество услуг, и объявили о включении граждан США в стоп-лист организации.

Некоторые горожане не поняли, что это фейковый аккаунт, и стали жаловаться на грубость в общении со стороны организации. Кто-то возмущался в комментариях, что в домах нет воды, и грозил написать заявление, написал TJ.