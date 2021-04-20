В Краснодаре вооруженный мужчина пробрался в чужой дом, убил хозяина и умер от удара утюгом

В Краснодаре 20 апреля мужчина с ножом и пистолетом проник в чужой дом, убил хозяина и напал на семью. Следователи возбудили дело

По данным следствия, 20 апреля 59-летний мужчина пробрался в дом к неизвестным на окраине Краснодара. При себе у него был нож и пневматический пистолет. Злоумышленник напал на 48-летнего хозяина дома и нанес ему несколько ударов ножом. Следом пострадали брат потерпевшего, несовершеннолетний сын и пожилая мать.

Хозяин дома смог оказать нападавшему сопротивление и несколько раз ударил его утюгом, отчего тот умер на месте. Хозяин дома также скончался. Его родственников с травмами доставили в больницу.