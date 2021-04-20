В Краснодаре вооруженный мужчина пробрался в чужой дом, убил хозяина и умер от удара утюгом

Краснодарский край

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В Краснодаре 20 апреля мужчина с ножом и пистолетом проник в чужой дом, убил хозяина и напал на семью. Следователи возбудили дело

По данным следствия, 20 апреля 59-летний мужчина пробрался в дом к неизвестным на окраине Краснодара. При себе у него был нож и пневматический пистолет. Злоумышленник напал на 48-летнего хозяина дома и нанес ему несколько ударов ножом. Следом пострадали брат потерпевшего, несовершеннолетний сын и пожилая мать.

Хозяин дома смог оказать нападавшему сопротивление и несколько раз ударил его утюгом, отчего тот умер на месте. Хозяин дома также скончался. Его родственников с травмами доставили в больницу.

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По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство и покушение на убийство двух и более лиц). Следователи назначили необходимые экспертизы, чтобы выяснить мотивы преступника, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее Юга.ру писали, что в марте суд вынес приговор жителю Славянского района, который зарезал сожительницу и ударил их общего сына головой о стену. А в апреле следователи рассказали об уголовном деле по факту убийства слабослышащей девушки в Краснодаре, которую 46 раз ударили ножом.

Краснодар Следственный комитет Убийство

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