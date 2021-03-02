На Кубани суд приговорил мужчину, который убил своего сына и его мать за упреки в отсутствии работы

В начале марта суд вынес приговор жителю Славянского района, который зарезал сожительницу и ударил их общего сына головой о стену

Ранее Юга.ру писали об этом случае. 38-летний мужчина жил с 36-летней женщиной в поселке Целинном. Ночью 11 октября 2020 года они выпивали, и сожительница начала упрекать партнера в отсутствии работы и в том, что он не может обеспечить семью. Это спровоцировало ссору, во время которой мужчина взял 1,5-месячного сына и ударил его головой о стену. Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью.

Женщина попыталась спрятаться и убежала в другую комнату, но ее сожитель взял нож и, выбив дверь, повалил жертву. Мужчина ударил ее не менее 17 раз, после чего она умерла.

На преступника завели уголовное дело по п. «а», «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух лиц, в том числе малолетнего, совершённое с особой жестокостью).