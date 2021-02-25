Две женщины пробрались в дом краснодарки и украли 120 тысяч рублей

Краснодарский край

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24 февраля в УМВД по Краснодару рассказали, как две женщины похитили имущество из дома в районе улицы Дзержинского

Преступление произошло на улице Александра Невского. Две женщины зашли в дом через незапертую входную дверь. В прихожей они увидели сумку и забрали из нее 120 тыс. рублей. В этот момент хозяйка дома находилась на кухне. О произошедшем она узнала от сотрудников полиции.

Сотрудники уголовного розыска поймали злоумышленниц с поличным. Ими оказались 40-летняя и 38-летняя жительницы Смоленской области, ранее судимые за сбыт наркотиков и кражу соответственно. Женщины признались в преступлении и написали явки с повинной. В город они приехали накануне, по их словам — в гости к знакомому.

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В отношении двух приезжих завели уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище). Им грозит до шести лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе УМВД Краснодара 24 февраля.

Женщин заключили под стражу. Всех, у кого есть информация о других противоправных действиях подозреваемых, просят позвонить по телефонам 8 (861) 250-87-76 или 102.

Напомним, в феврале в краевом центре завели еще одно уголовное дело о краже. Приезжий похитил из дома краснодарцев сейф с деньгами и украшениями стоимостью более 15 млн рублей.

Кражи Краснодар Полиция

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