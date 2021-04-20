Краснодарцев пригласили на новую пешеходную экскурсию «Звери в городе»

Новый маршрут разработала научный сотрудник отдела научно-просветительной работы музея Людмила Никонова. Она хочет вместе с жителями и гостями кубанской столицы пройти по улицам, паркам и скверам и отыскать на монументах, скульптурах и барельефах разных животных.

Экскурсия начнется около музея имени Коваленко (Красная, 13). Далее участники проследуют к Екатерининскому скверу, затем через улицы Коммунаров, Советскую, Красноармейскую, Комсомольскую, Красную, Мира, Сквер дружбы Народов, Орджоникидзе, Красную, Гимназическую, Красноармейскую, Ленина и Янковского.

Начало экскурсии в 14:00, продолжительность 2-2,5 часа. Стоимость участия 300 рублей. Чтобы попасть на прогулку, нужно записаться по телефону 8 (861) 268-09-00 (звонить с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00). Желательно наличие удобной обуви. Возрастное ограничение — 6+.