Краснодарцев пригласили на новую пешеходную экскурсию «Звери в городе»
Краснодарский музей имени Коваленко в воскресенье, 25 апреля, проведет пешеходную экскурсию «Звери в городе»
Новый маршрут разработала научный сотрудник отдела научно-просветительной работы музея Людмила Никонова. Она хочет вместе с жителями и гостями кубанской столицы пройти по улицам, паркам и скверам и отыскать на монументах, скульптурах и барельефах разных животных.
Экскурсия начнется около музея имени Коваленко (Красная, 13). Далее участники проследуют к Екатерининскому скверу, затем через улицы Коммунаров, Советскую, Красноармейскую, Комсомольскую, Красную, Мира, Сквер дружбы Народов, Орджоникидзе, Красную, Гимназическую, Красноармейскую, Ленина и Янковского.
Начало экскурсии в 14:00, продолжительность 2-2,5 часа. Стоимость участия 300 рублей. Чтобы попасть на прогулку, нужно записаться по телефону 8 (861) 268-09-00 (звонить с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00). Желательно наличие удобной обуви. Возрастное ограничение — 6+.
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Кроме того, 25 апреля в 12:00 во второй раз пройдет пешеходная экскурсия «Невидимый город, или Осторожно, модерн!». Научный сотрудник музея имени Коваленко Ксения Стрельцова покажет здания, в архитектуре которых переплелись такие направления, как историзм, эклектика, «кирпичный» стиль и модерн.