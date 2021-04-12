Краснодарцев пригласили на новую экскурсию по центру города

Краснодарский музей имени Коваленко 17 апреля проведет пешеходную экскурсию по центру города

Новый маршрут разработала научный сотрудник музея Ксения Стрельцова. Она хочет обратить внимание жителей и гостей кубанской столицы на здания, в архитектуре которых переплелись такие направления, как историзм, эклектика, «кирпичный» стиль и модерн.

Экскурсия начнется около музея имени Коваленко (Красная, 13). По пути следования участники увидят дом купца Акулова (Красная, 6), жилище купца и архитектора Никитина (Коммунаров, 2), дом Рубежанского (Коммунаров, 8), «Кошкин дом» (Коммунаров, 18), дом Никифораки (Комсомольская, 43), гостиницу «Большая Московская» (сейчас отель Hilton Garden Inn Krasnodar), гостиницу «Централь» (Гимназическая, 65), дом Фотиади (Коммунаров, 55), роддом № 1 (угол Седина и Гимназической).