Краснодарцев пригласили на новую экскурсию по центру города

Краснодарский край

Распечатать

Краснодарский музей имени Коваленко 17 апреля проведет пешеходную экскурсию по центру города

Новый маршрут разработала научный сотрудник музея Ксения Стрельцова. Она хочет обратить внимание жителей и гостей кубанской столицы на здания, в архитектуре которых переплелись такие направления, как историзм, эклектика, «кирпичный» стиль и модерн.

Экскурсия начнется около музея имени Коваленко (Красная, 13). По пути следования участники увидят дом купца Акулова (Красная, 6), жилище купца и архитектора Никитина (Коммунаров, 2), дом Рубежанского (Коммунаров, 8), «Кошкин дом» (Коммунаров, 18), дом Никифораки (Комсомольская, 43), гостиницу «Большая Московская» (сейчас отель Hilton Garden Inn Krasnodar), гостиницу «Централь» (Гимназическая, 65), дом Фотиади (Коммунаров, 55), роддом № 1 (угол Седина и Гимназической).

Читайте также:

Начало экскурсии в 12:00. Стоимость участия 300 рублей. Чтобы попасть на прогулку, нужно записаться по телефону 8 (861) 268-09-00 (звонить с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00). Желательно наличие удобной обуви. Возрастное ограничение — 12+.

Исторический центр Краснодар Музеи

Новости

Краснодарцев пригласили на новую экскурсию по центру города
Замглавы поселка Яблоновского разбил нос местному жителю. В дело вмешались прокуратура и глава Адыгеи
Власти Краснодара пообещали обсудить проект реставрации кинотеатра «Болгария» с жителями, а пока на стене здания сделали граффити
В Краснодаре водитель BMW проехал задом по встречке и по перекрытой улице Красной
Под Краснодаром поезд насмерть сбил мужчину в татуировках
Появилось видео с борта рейса Сочи – Санкт-Петербург. Из-за разгерметизации боинг со 190 пассажирами час кружил над морем

Лента новостей

Русская женщина и ее профессиональные защитники
9 апреля, 14:20
Русская женщина и ее профессиональные защитники
Как в России запрещают музыку
«Хорошо, что Ганчаренко назначили уже сейчас, а не летом»
Сегодня, 11:23
«Хорошо, что Ганчаренко назначили уже сейчас, а не летом»
Спортивный аналитик Артур Каратай оценивает первый матч нового тренера ФК «Краснодар»
Как Малевич и Кандинский покорили космос раньше Гагарина
7 апреля, 08:01
Как Малевич и Кандинский покорили космос раньше Гагарина
И при чем здесь Краснодар

Реклама на портале