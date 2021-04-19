Футбольный турнир среди детских домов выиграл адыгейский «Арсенал»

Партнерский Адыгея, Дагестан, Вся Россия

Распечатать

Футболисты из Адыгеи победили в региональном этапе всероссийского турнира «Будущее зависит от тебя» среди детских домов и школ-интернатов

Теперь игроки поедут в Сочи на финал турнира, где представят регионы Кавказа и поборются за победу с командами других регионов страны.

На соревнованиях, инициированных МегаФоном, главная борьба за путевку в финал развернулась между командами «Сокол» (Белгородская область), «Арсенал» (Адыгея) и «Цумада» (Дагестан).

В младшей группе «Арсенал» выбился в лидеры по количеству набранных очков, несмотря на ничью с «Соколом». А в группе 15–16 лет старшие игроки адыгейской сборной сыграли ничью с командой из Махачкалы, но в серии пенальти одержали верх со счетом 3:2. В итоге в обоих возрастах победили представители Адыгеи.

Железный характер:

«Мы все любим эту прекрасную игру — футбол. Такие соревнования нужны, чтобы дети показали себя. Я уверен, что у них все впереди, все получится», — сказал руководитель селекционной службы ФК «Краснодар» и бывший игрок сборной РФ Максим Бузникин, который пришел поддержать ребят на поле.

В этом году помимо турнира детей ждал мастер-класс по спортивной журналистике. Каждая команда привезла с собой начинающих пресс-атташе, они писали заметки, снимали фотоотчеты с тренировок и матчей и участвовали в конкурсе на лучший репортаж. Вместе со спортивным корреспондентом сайтов «МатчТВ» и Sportbox.ru, газеты «Краснодарские известия» Максимом Куликовым ребята учились писать спортивные новости. Куликов рассказал о специфике работы журналиста на матче и подсказал, на что обращать внимание при подготовке текстов о футболе.

Читайте также:

«Этот турнир о поддержке, которая так нужна каждому ребенку. Он помогает детям закалять характер, развивать силу воли и целеустремленность, дает возможность путешествовать, обрести друзей и взрослых наставников. Ну и, конечно, о мечте — в этом году команда-победитель получит путевку на обучение в футбольной академии одного из ведущих мировых клубов», — рассказал директор МегаФона в Краснодарском крае и республике Адыгея Игорь Остатюк.

Звание лучших игроков турнира получили: самый младший футболист соревнований Магомед Абдулаев (Дагестан) и Тимофей Коломин из Новошахтинской школы-интерната. Они показали результативную игру, поэтому их отметили в индивидуальной номинации.

«Будущее зависит от тебя» — федеральный турнир для детей-сирот, направленный на их социализацию и физическое развитие. Соревнования проходят по инициативе МегаФона. Соорганизаторы — Министерство спорта и Министерство просвещения РФ и Российский футбольный союз.

Дети Дети-сироты МегаФон Министерство просвещения России Министерство спорта РФ РФС Футбол

Новости

Колоннаду в Чистяковской роще Краснодара решили восстановить и сделать парадным входом в детский сад
В Краснодаре в ближайшие пять лет хотят пустить трамвай на Гидрострой
В Сочи сняли ограничения на трассе в сторону Адлера, которая с осени стояла в пробках
В одном из микрорайонов Майкопа привели в порядок дворовые территории
В Восточно-Кругликовский микрорайон Краснодара проложат новую трамвайную ветку стоимостью около 5 млрд рублей
Власти Краснодара попытаются спасти от банкротства Пашковский хлебозавод

Лента новостей

Поиск призрака на Затоне, полуфинал Кубка УЕФА в Краснодаре
14 апреля, 13:56
Поиск призрака на Затоне, полуфинал Кубка УЕФА в Краснодаре
Что еще нельзя пропустить на фестивале немецкой культуры
«Отвыкайте от бездумного атакующего футбола любой ценой»
Сегодня, 12:16
«Отвыкайте от бездумного атакующего футбола любой ценой»
Спортивный аналитик Артур Каратай разбирает боевую ничью «Краснодара» с лидером чемпионата
В Краснодаре будет дождь и 16 °С
Сегодня, 07:46
В Краснодаре будет дождь и 16 °С

Реклама на портале