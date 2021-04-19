Футбольный турнир среди детских домов выиграл адыгейский «Арсенал»

Футболисты из Адыгеи победили в региональном этапе всероссийского турнира «Будущее зависит от тебя» среди детских домов и школ-интернатов

Теперь игроки поедут в Сочи на финал турнира, где представят регионы Кавказа и поборются за победу с командами других регионов страны. На соревнованиях, инициированных МегаФоном, главная борьба за путевку в финал развернулась между командами «Сокол» (Белгородская область), «Арсенал» (Адыгея) и «Цумада» (Дагестан). В младшей группе «Арсенал» выбился в лидеры по количеству набранных очков, несмотря на ничью с «Соколом». А в группе 15–16 лет старшие игроки адыгейской сборной сыграли ничью с командой из Махачкалы, но в серии пенальти одержали верх со счетом 3:2. В итоге в обоих возрастах победили представители Адыгеи.

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«Мы все любим эту прекрасную игру — футбол. Такие соревнования нужны, чтобы дети показали себя. Я уверен, что у них все впереди, все получится», — сказал руководитель селекционной службы ФК «Краснодар» и бывший игрок сборной РФ Максим Бузникин, который пришел поддержать ребят на поле. В этом году помимо турнира детей ждал мастер-класс по спортивной журналистике. Каждая команда привезла с собой начинающих пресс-атташе, они писали заметки, снимали фотоотчеты с тренировок и матчей и участвовали в конкурсе на лучший репортаж. Вместе со спортивным корреспондентом сайтов «МатчТВ» и Sportbox.ru, газеты «Краснодарские известия» Максимом Куликовым ребята учились писать спортивные новости. Куликов рассказал о специфике работы журналиста на матче и подсказал, на что обращать внимание при подготовке текстов о футболе.

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