В Краснодаре мужчина обещал устроить детей в футбольную школу и похищал деньги

Краснодарский край

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Полицейские задержали мужчину, который похитил 400 тыс. рублей у родителей молодых футболистов

Полиция установила, что 37-летний приезжий из Дагестана приходил на уличные спортивные площадки, где играли подростки. Он подходил к родителям детей, представлялся тренером и предлагал помощь в профессиональном развитии сыновей.

Люди в течение нескольких месяцев переводили мужчине деньги за якобы заключение контракта с футбольной академией и получение путевки в детский футбольный лагерь. Однако злоумышленник свои обязательства так и не выполнил.

Ущерб превысил 400 тыс. рублей. Подозреваемого объявили в федеральный розыск и задержали при попытке выехать из соседней республики в Москву. Против него расследуют дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество с причинением значительного ущерба). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Ожидается, что в ближайшее время ему изберут меру пресечения, сообщили 17 июля в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Краснодар Мошенничество Полиция Футбол

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