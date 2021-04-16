«Ласточка» насмерть сбила пожилую женщину в Сочи

В пресс-службе Сочинского линейного управления МВД России на транспорте сообщили, что машинист электропоезда увидел женщину и подал звуковой сигнал. Он попытался применить экстренное торможение, но столкновения не удалось избежать. Женщина не успела покинуть железнодорожные пути и скончалась на месте от полученных травм.