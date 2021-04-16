«Ласточка» насмерть сбила пожилую женщину в Сочи

Краснодарский край

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В Сочи 16 апреля женщина попала под колеса электропоезда

Днем 16 апреля на железнодорожном перегоне «Дагомыс — Сочи» поезд сбил 74-летнюю женщину.

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В пресс-службе Сочинского линейного управления МВД России на транспорте сообщили, что машинист электропоезда увидел женщину и подал звуковой сигнал. Он попытался применить экстренное торможение, но столкновения не удалось избежать. Женщина не успела покинуть железнодорожные пути и скончалась на месте от полученных травм.

Ранее Юга.ру писали, что в конце февраля Сочи «Ласточка» насмерть сбила женщину, которая шла рядом с железной дорогой, а в начале марта на курорте под поезд попал неизвестный мужчина.

Железная дорога Поезда Полиция смерть Сочи

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«Ласточка» насмерть сбила пожилую женщину в Сочи
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