«Ласточка» насмерть сбила пожилую женщину в Сочи
В Сочи 16 апреля женщина попала под колеса электропоезда
Днем 16 апреля на железнодорожном перегоне «Дагомыс — Сочи» поезд сбил 74-летнюю женщину.
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В пресс-службе Сочинского линейного управления МВД России на транспорте сообщили, что машинист электропоезда увидел женщину и подал звуковой сигнал. Он попытался применить экстренное торможение, но столкновения не удалось избежать. Женщина не успела покинуть железнодорожные пути и скончалась на месте от полученных травм.
Ранее Юга.ру писали, что в конце февраля Сочи «Ласточка» насмерть сбила женщину, которая шла рядом с железной дорогой, а в начале марта на курорте под поезд попал неизвестный мужчина.
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