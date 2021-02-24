В Сочи «Ласточка» насмерть сбила женщину

Краснодарский край

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В Адлерском районе 24 февраля поезд сбил женщину, которая шла рядом с железной дорогой

В соцсетях 24 февраля появилось видео, на котором поезд на большой скорости сбил человека в желтой рабочей жилетке. По словам очевидцев, вдоль путей шла работница охраны.

В пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте порталу Юга.ру рассказали, что машинист поезда Адлер — Роза Хутор увидел человека, который переходил ж/д пути. Он применил экстренное торможение и посигналил, однако от полученных травм 55-летняя жительница Лабинска скончалась на месте. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Отметим, что на видео женщина не переходила пути, а шла рядом с ними.

Как писали Юга.ру, 11 февраля в Северском районе поезд сбил 89-летнюю женщину, а 15 февраля под Тимашевском под колесами поезда погиб 21-летний парень, который шел по путям.

Внимание! Происходящее на видео может задеть ваши чувства. Если вы впечатлительны, портал Юга.ру советует вам не смотреть это видео.

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