В Сочи «Ласточка» насмерть сбила мужчину

Трагедия произошла накануне вечером на перегоне Адлер — Хоста. Машинист увидел человека, подал сигнал и пытался экстренно тормозить. Однако это не помогло, избежать наезда не получилось. Мужчина скончался от полученных травм на месте.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Сочинского ЛУ МВД России на транспорте. Устаналиваются обстоятельства случившегося. Личность погибшего пока неизвестна, сообщили 2 марта порталу Юга.ру в пресс-службе ведомства.

Отметим, что по данным телеграм-канала «Сочи Онлайн», который приводит слова очевидицы, электропоезд сбил мужчину из Челябинска.