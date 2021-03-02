В Сочи «Ласточка» насмерть сбила мужчину
Вечером 1 марта электропоезд Сочи – Роза Хутор насмерть сбил мужчину
Трагедия произошла накануне вечером на перегоне Адлер — Хоста. Машинист увидел человека, подал сигнал и пытался экстренно тормозить. Однако это не помогло, избежать наезда не получилось. Мужчина скончался от полученных травм на месте.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Сочинского ЛУ МВД России на транспорте. Устаналиваются обстоятельства случившегося. Личность погибшего пока неизвестна, сообщили 2 марта порталу Юга.ру в пресс-службе ведомства.
Отметим, что по данным телеграм-канала «Сочи Онлайн», который приводит слова очевидицы, электропоезд сбил мужчину из Челябинска.
Обновлено в 11:44. В пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте сообщили, что установлена личность погибшего. Им оказался 25-летний житель Костромы.
Напомним, 24 февраля в Адлерском районе «Ласточка» насмерть сбила женщину, которая шла рядом с железной дорогой. Летом под Анапой «Ласточка» сбила 29-летнего молодого человека. А в начале прошлого года электропоезд насмерть сбил 59-летнего жителя Краснодара.