В выходные на Кубани будет дождливо, зато потеплеет до 20 °С
Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 17-19 апреля
По данным Краснодарского гидрометцентра, 17 апреля в краевом центре будет облачная погода, ночью и утром возможен туман и кратковременные дожди, днем — без осадков. При этом воздух прогреется до 13-15 °С. Ветер — 4-9 м/с.
В целом по краю в субботу ожидаются кратковременные дожди, ночью и утром — туман, в Туапсинском районе сильные осадки, возможна гроза. Днем потеплеет до 11-16 °С. Ветер — 4-9 м/с, на Черноморском побережье — 6-11 м/с, порывы могут усилиться до 14 м/с.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре 18 апреля пройдут небольшие дожди. Днем термометры покажут около 13 °С. Ветер слабый, 2-3 м/с.
Дождливая погода на Кубани сохранится до понедельника. Ночные температуры 18 и 19 апреля — 5-10 °С, дневные — 12-17 °С, на побережье Чёрного моря — до 20 °С. Ветер 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.
О том, что весна на Кубани будет холодной и дождливой, говорили и все народные приметы. Подробнее об этом читайте в материале Юга.ру.