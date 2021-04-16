В выходные на Кубани будет дождливо, зато потеплеет до 20 °С

Карачаево-Черкесия

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Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 17-19 апреля

По данным Краснодарского гидрометцентра, 17 апреля в краевом центре будет облачная погода, ночью и утром возможен туман и кратковременные дожди, днем — без осадков. При этом воздух прогреется до 13-15 °С. Ветер — 4-9 м/с.

В целом по краю в субботу ожидаются кратковременные дожди, ночью и утром —  туман, в Туапсинском районе сильные осадки, возможна гроза. Днем потеплеет до 11-16 °С. Ветер — 4-9 м/с, на Черноморском побережье — 6-11 м/с, порывы могут усилиться до 14 м/с. 

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По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре 18 апреля пройдут небольшие дожди. Днем термометры покажут около 13 °С. Ветер слабый, 2-3 м/с.

Дождливая погода на Кубани сохранится до понедельника. Ночные температуры 18 и 19 апреля — 5-10 °С, дневные — 12-17 °С, на побережье Чёрного моря — до 20 °С. Ветер 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

О том, что весна на Кубани будет холодной и дождливой, говорили и все народные приметы. Подробнее об этом читайте в материале Юга.ру.  

Краснодар Погода Туапсинский район

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В выходные на Кубани будет дождливо, зато потеплеет до 20 °С
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