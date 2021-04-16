В выходные на Кубани будет дождливо, зато потеплеет до 20 °С

По данным Краснодарского гидрометцентра, 17 апреля в краевом центре будет облачная погода, ночью и утром возможен туман и кратковременные дожди, днем — без осадков. При этом воздух прогреется до 13-15 °С. Ветер — 4-9 м/с.

В целом по краю в субботу ожидаются кратковременные дожди, ночью и утром — туман, в Туапсинском районе сильные осадки, возможна гроза. Днем потеплеет до 11-16 °С. Ветер — 4-9 м/с, на Черноморском побережье — 6-11 м/с, порывы могут усилиться до 14 м/с.