Главный синоптик России рассказал о погоде на Черноморском побережье в майские праздники

Краснодарский край, Крым

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Глава Гидрометцентра 13 апреля рассказал журналистам, какая будет погода на Кубани в курортный сезон

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 13 апреля рассказал «Парламентской газете», какой будет погода в Краснодарском крае и в Крыму на майских праздниках и летом. По его словам, в мае «моржи» уже смогут плавать в Черном море.

«На Черноморском побережье и в Крыму температурный фон замечательный, там будет выше 20 °С в мае. В воду на майских праздниках еще заходить нельзя. Хотя, конечно, я не говорю про моржей», — сказал Вильфанд.

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Купальный сезон он рекомендовал открывать в середине июня, когда температура воды будет выше 22 °С. Летом на юге России синоптик прогнозирует температуру около и выше нормы.

Напомним, в мае у россиян будет шесть праздничных выходных — в честь Праздника весны и труда (с 1 по 3 мая) и Дня Победы (с 8 по 10 мая). Кроме того, на Кубани в связи с Радоницей объявили нерабочим днем 11 мая.

В это время, на месяц раньше обычного, на Кубани начнется курортный сезон. Ожидается, что в праздничные дни в регион приедут полмиллиона туристов. Так, в Геленджике ждут около 60 тыс. отдыхающих, в Сочи — 200 тыс. туристов. В Анапе также готовятся к массовому притоку гостей с 1 мая.

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Для отдыхающих с конца апреля снова запустят туристический поезд «Сочи», который свяжет курорты Черноморского побережья. Также между Сочи и Анапой с 1 мая запустят авиарейсы.

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