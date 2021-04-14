Главный синоптик России рассказал о погоде на Черноморском побережье в майские праздники

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 13 апреля рассказал «Парламентской газете» , какой будет погода в Краснодарском крае и в Крыму на майских праздниках и летом. По его словам, в мае «моржи» уже смогут плавать в Черном море.

«На Черноморском побережье и в Крыму температурный фон замечательный, там будет выше 20 °С в мае. В воду на майских праздниках еще заходить нельзя. Хотя, конечно, я не говорю про моржей», — сказал Вильфанд.

Купальный сезон он рекомендовал открывать в середине июня, когда температура воды будет выше 22 °С. Летом на юге России синоптик прогнозирует температуру около и выше нормы.

Напомним, в мае у россиян будет шесть праздничных выходных — в честь Праздника весны и труда (с 1 по 3 мая) и Дня Победы (с 8 по 10 мая). Кроме того, на Кубани в связи с Радоницей объявили нерабочим днем 11 мая.

В это время, на месяц раньше обычного, на Кубани начнется курортный сезон. Ожидается, что в праздничные дни в регион приедут полмиллиона туристов. Так, в Геленджике ждут около 60 тыс. отдыхающих, в Сочи — 200 тыс. туристов. В Анапе также готовятся к массовому притоку гостей с 1 мая.