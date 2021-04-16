Суд отправил в колонию военного, который сбежал с места ДТП в Ейске и оставил умирать свою пассажирку

Краснодарский край

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СК Кубани 16 апреля сообщил, что суд признал военнослужащего из Ейска виновным в смертельном ДПТ

По данным следствия, в феврале 2020 года лейтенант военной части № 32161 Сергей Смирнов ехал за рулем автомобиля, не справился с управлением и выехал на обочину. Машина перевернулась, при этом пассажирка получила травмы.

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Вместо того, чтобы оказать девушке помощь и вызвать скорую, водитель скрылся с места аварии. Военнослужащий прибыл в расположение части и сказал, что на него напали, и не сообщил о ДТП руководству. В результате его знакомая погибла на месте происшествия.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю 16 апреля сообщили, что лейтенант отказался признаваться в содеянном.

«Стремясь избежать уголовной ответственности, последовательно выдвигал опровергнутые следственными органами версии, которые, по его мнению, исключали преступность совершённых им деяний, в том числе о виновности самой погибшей в связи с ее вмешательством в управление автомобилем», — рассказали в ведомстве.

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Краснодарский гарнизонный военный суд приговорил Смирнова к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, военнослужащий заплатит 2,6 млн в качестве моральной компенсации потерпевшей стороне.

Ранее Юга.ру писали, что в декабре 2020 года на Кубани за взятку осудили полковника Росгвардии, а в марте 2021-го в Ростове признали виновным офицера Южного военного округа, который выписал фиктивные пайки на 470 млн рублей.

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