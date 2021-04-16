Суд отправил в колонию военного, который сбежал с места ДТП в Ейске и оставил умирать свою пассажирку

По данным следствия, в феврале 2020 года лейтенант военной части № 32161 Сергей Смирнов ехал за рулем автомобиля, не справился с управлением и выехал на обочину. Машина перевернулась, при этом пассажирка получила травмы.

Вместо того, чтобы оказать девушке помощь и вызвать скорую, водитель скрылся с места аварии. Военнослужащий прибыл в расположение части и сказал, что на него напали, и не сообщил о ДТП руководству. В результате его знакомая погибла на месте происшествия.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю 16 апреля сообщили, что лейтенант отказался признаваться в содеянном.