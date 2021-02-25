На Кубани суд дал условный срок солдату, который на Audi A8 устроил смертельное ДТП

Краснодарский край

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В феврале стал известен приговор военному, по вине которого в ДТП в Крымском районе погиб человек

Следствие установило, что 23 сентября 2019 года на 26-м км дороги Крымск — село Джигинка рядовой военнослужащий попал в ДТП. Примерно в 15:50 он на Audi A8 развернулся на обочине и не уступил машине ВАЗ-21140, которая двигалась в попутном направлении. Автомобили столкнулись, после чего отечественная легковушка вылетела с дороги и несколько раз перевернулась.

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В результате ДТП водитель ВАЗ-21140 получил множество травм и умер в больнице, рассказали в пресс-службе военного следственного управления СК РФ по Южному военному округу.

На солдата, который был за рулем иномарки, завели уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). 25 февраля 2021 года стало известно, что Новороссийский гарнизонный суд признал его виновным и назначил два года лишения свободы условно, год испытательного срока и два года запрета на управление транспортом.

Армия ДТП Крымский район Следственный комитет Суд

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