На Кубани суд дал условный срок солдату, который на Audi A8 устроил смертельное ДТП

В феврале стал известен приговор военному, по вине которого в ДТП в Крымском районе погиб человек

Следствие установило, что 23 сентября 2019 года на 26-м км дороги Крымск — село Джигинка рядовой военнослужащий попал в ДТП. Примерно в 15:50 он на Audi A8 развернулся на обочине и не уступил машине ВАЗ-21140, которая двигалась в попутном направлении. Автомобили столкнулись, после чего отечественная легковушка вылетела с дороги и несколько раз перевернулась.