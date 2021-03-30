Офицер Южного военного округа выписал фиктивные пайки на 470 млн рублей, его осудили

Денис Зорин работал замначальника продовольственной службы. Вместе с другим офицером он вносил в документы, направляемые в продовольственную службу управления ЮВО, завышенные сведения о количестве выданных солдатам продовольственных пайков. Таким образом, мужчины смогли завысить их число на 1,6 млн штук. В денежном эквиваленте это составляет более 471,6 млн рублей.

Зорин скрывал от руководства тыла ЮВО и продовольственного управления Департамента ресурсного обеспечения Минобороны России завышение данных. От подельника за свою часть незаконной работы он получил около 44,5 млн рублей.