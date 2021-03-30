Офицер Южного военного округа выписал фиктивные пайки на 470 млн рублей, его осудили
29 марта в Ростове прошел суд над бывшим офицером Южного военного округа (ЮВО)
Денис Зорин работал замначальника продовольственной службы. Вместе с другим офицером он вносил в документы, направляемые в продовольственную службу управления ЮВО, завышенные сведения о количестве выданных солдатам продовольственных пайков. Таким образом, мужчины смогли завысить их число на 1,6 млн штук. В денежном эквиваленте это составляет более 471,6 млн рублей.
Зорин скрывал от руководства тыла ЮВО и продовольственного управления Департамента ресурсного обеспечения Минобороны России завышение данных. От подельника за свою часть незаконной работы он получил около 44,5 млн рублей.
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На мужчину завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения) и ч. 3 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Он признал свою вину, но от дачи показаний отказался. Командование отстранило его от службы и уволило в запас.
29 марта Ростовский гарнизонный военный суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы и запретил занимать определенные должности на госслужбе в течение 2,5 лет. Также Зорина лишили звания полковника запаса и государственной награды «Медаль Жукова». Кроме того, ему предстоит выплатить ущерб военному ведомству в размере более 277 млн рублей и еще более 193,8 млн рублей совместно с соучастниками преступления. Сообщается также, что суд признал виновными двух других бывших военнослужащих, пишет ТАСС.