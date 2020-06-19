В Туапсинском районе водитель военного автомобиля погиб в ДТП с машиной «Почты России»
Краснодарский край Валерия Дульская
На трассе Джубга — Сочи 19 июня произошло ДТП с участием военного автомобиля, один человек погиб
Авария случилась в 9:25 в районе села Ольгинка в Туапсинского районе. По предварительным данным, фургон «Почты России» врезался в военный автомобиль Ford Transit. Водитель военной машины погиб, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Южного военного округа.
После аварии сотрудники ГИБДД организовали на участке дороги реверсивное движение, из-за чего там скопилась большая автомобильная пробка.
Напомним, в Краснодаре возле парка «Краснодар» в ночь на 19 июня произошло ДТП с мотоциклом, в котором один человек погиб и один пострадал.