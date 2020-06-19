В Туапсинском районе водитель военного автомобиля погиб в ДТП с машиной «Почты России»

Краснодарский край

Распечатать

На трассе Джубга — Сочи 19 июня произошло ДТП с участием военного автомобиля, один человек погиб

Авария случилась в 9:25 в районе села Ольгинка в Туапсинского районе. По предварительным данным, фургон «Почты России» врезался в военный автомобиль Ford Transit. Водитель военной машины погиб, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Южного военного округа.

После аварии сотрудники ГИБДД организовали на участке дороги реверсивное движение, из-за чего там скопилась большая автомобильная пробка. 

Напомним, в Краснодаре возле парка «Краснодар» в ночь на 19 июня произошло ДТП с мотоциклом, в котором один человек погиб и один пострадал.

ДТП смерть Туапсинский район

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Ребенка унесло течением реки Кубань в Юбилейном микрорайоне Краснодара
В Адыгее открыли летние кафе и разрешили тренировки на стадионах
В Туапсинском районе водитель военного автомобиля погиб в ДТП с машиной «Почты России»
На Кубани снова объявили экстренное предупреждение по ливням
После ДТП возле парка «Краснодар» мотоциклиста отбросило на 20 метров и он погиб
В Адыгее восстановили картину жертвоприношения при раскопках кургана эпохи средневековья

Лента новостей

Реклама на портале