На Кубани за взятку осудили полковника Росгвардии

Краснодарский край

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Краснодарский гарнизонный военный суд признал виновным бывшего росгвардейца, который получил взятку

По версии следствия, бывший военнослужащий Южного округа войск национальной гвардии России получил взятку в крупном размере, за что его обвинили по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки). Уголовное дело возбудили по материалам УФСБ РФ по Федеральной службе войск национальной гвардии РФ.

Краснодарский гарнизонный военный суд признал экс-сотрудника виновным и приговорил к штрафу в размере 3 млн рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на пять лет, сообщили в пресс-службе суда.

По данным «Коммерсанта», полковник получил взятку в размере 450 тыс. рублей и две автомобильные шины. За это начальник службы горючих и смазочных материалов техники и вооружения пообещал другому офицеру покровительство. Деньги экс-сотрудник получал с 2014 по 2019 год несколькими платежами.

Взятка Росгвардия Суд ФСБ

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