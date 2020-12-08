На Кубани за взятку осудили полковника Росгвардии
Краснодарский гарнизонный военный суд признал виновным бывшего росгвардейца, который получил взятку
По версии следствия, бывший военнослужащий Южного округа войск национальной гвардии России получил взятку в крупном размере, за что его обвинили по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки). Уголовное дело возбудили по материалам УФСБ РФ по Федеральной службе войск национальной гвардии РФ.
Краснодарский гарнизонный военный суд признал экс-сотрудника виновным и приговорил к штрафу в размере 3 млн рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на пять лет, сообщили в пресс-службе суда.
По данным «Коммерсанта», полковник получил взятку в размере 450 тыс. рублей и две автомобильные шины. За это начальник службы горючих и смазочных материалов техники и вооружения пообещал другому офицеру покровительство. Деньги экс-сотрудник получал с 2014 по 2019 год несколькими платежами.
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.