На Кубани за взятку осудили полковника Росгвардии

По версии следствия, бывший военнослужащий Южного округа войск национальной гвардии России получил взятку в крупном размере, за что его обвинили по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки). Уголовное дело возбудили по материалам УФСБ РФ по Федеральной службе войск национальной гвардии РФ.

Краснодарский гарнизонный военный суд признал экс-сотрудника виновным и приговорил к штрафу в размере 3 млн рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на пять лет, сообщили в пресс-службе суда.