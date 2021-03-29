В Адыгее в 2020 году потратили почти 52 млн рублей на выплаты для детей из нуждающихся семей

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 29 марта провел заседание, посвященное поддержке семей с детьми

На заседании чиновники рассмотрели вопросы поддержки семей с детьми в рамках региональной программы «Финансовая поддержка семей при рождении детей», которая входит в нацпроект «Демография».

По данным республиканского управления органов ЗАГС, в 2020 году в Адыгее родилось 4 тыс. 418 детей. При этом годом ранее в регионе на свет появилось на 217 детей меньше — 4 тыс. 201.

Во время карантина по всей стране ввели ежемесячные выплаты до достижения трехлетнего возраста на третьего и последующих детей в семье, родившихся после 31 декабря 2019 года, напомнили в пресс-службе главы Адыгеи.

В Адыгее на 1 января 2021 года ежемесячную выплату получили 913 семей. Сейчас число получателей пособия возросло до 1 тыс. 77 семей, а к концу года должно увеличиться до 1 тыс. 539. Всего в 2020 году сумма выплат составила более 51,7 млн рублей.

Выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для детей из нуждающихся семей. Обязательное условие — регистрация рождения ребенка в органах ЗАГС на территории республики, уточнил министр труда и соцразвития Адыгеи Джанбеч Мирза.

«В республике увеличилось не только число рождений, но и многодетных семей. Так, за год на 27% выросло количество семей, где родился третий ребенок. Необходимо продолжить реализацию комплекса мер, направленных на усиление материальной поддержки семей с детьми», — отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи также поручил возобновить реализацию проекта «МФЦ идет в роддом», который был приостановлен из-за пандемии. Проект помогал быстро оформить родителям пакет необходимых документов — свидетельство о рождении ребенка, медицинский полис, СНИЛС, ИНН и так далее.

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