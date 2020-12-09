В Адыгее открылся кризисный центр помощи женщинам, столкнувшимся с домашним насилием

В Адыгее в декабре заработал кризисный центр для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Напомним, два года назад полицейские в Адыгее предложили создать реабилитационный центр соцобслуживания семьи и детей или кризисный центр помощи женщинам.

В декабре 2020 года такой центр открыл в регионе Союз женщин Адыгеи. Учреждение собирается оказывать адресную помощь женщинам, столкнувшимся с насилием в семье.

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Инициативу удалось реализовать в рамках социального проекта «Женщина — зеркало социального благополучия семьи» за счет гранта из республиканского бюджета.

Специалисты кризисного центра окажут жертвам домашнего насилия психологическую и юридическую помощь, на условиях анонимности предоставят временный кров. На базе кризисного центра работает телефон доверия: 8(906)438-63-69. Звонить по телефону можно ежедневно с 10:00 до 17:00.

«В настоящее время звонков от женщин еще не было. Но мы принимаем и обращения, связанные с подростковыми проблемами. Прежде всего оказывается психологическая помощь. К примеру, недавно позвонил подросток и сообщил о неразделенной первой любви. Час беседы с психологом помог изменить его взгляд на ситуацию и предотвратить возможные негативные последствия», — отметила председатель Союза женщин Адыгеи Галимет Ворокова.

Ворокова подчеркнула, что помощь женщинам, испытывающим домашнее насилие, — это комплексная работа.

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