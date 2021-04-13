В Сочи летом 2021 года состоится конкурс «Новая волна»

Ежегодный международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» с 2002 по 2014 год проводился в Юрмале, а с 2015-го переехал в Сочи. В прошлом году мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса.

13 апреля 2021-го основатель проекта Игорь Крутой сообщил, что в этом году конкурс состоится в сочинском New Wave Hall с 19 по 25 августа.

«Для меня «Новая волна» — особенный проект, который мы начинали совместно с Раймондом Паулсом и в котором были и наши сердца, и души, и труд, и кайф. В силу всяких политических интриг «Новой Волне» пришлось покинуть Юрмалу», — написал Крутой в своем инстаграме.