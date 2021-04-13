В Сочи летом 2021 года состоится конкурс «Новая волна»
Объявлены даты проведения конкурса молодых исполнителей и фестиваля «Новая волна — 2021»
Ежегодный международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» с 2002 по 2014 год проводился в Юрмале, а с 2015-го переехал в Сочи. В прошлом году мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса.
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13 апреля 2021-го основатель проекта Игорь Крутой сообщил, что в этом году конкурс состоится в сочинском New Wave Hall с 19 по 25 августа.
«Для меня «Новая волна» — особенный проект, который мы начинали совместно с Раймондом Паулсом и в котором были и наши сердца, и души, и труд, и кайф. В силу всяких политических интриг «Новой Волне» пришлось покинуть Юрмалу», — написал Крутой в своем инстаграме.
Так, на 19 августа назначен гала-концерт, посвященный открытию «Новой волны». Далее в программе выступления Димы Билана, Александра Розенбаума, Николая Баскова. Юбилеи певцов отметят творчески. 25 августа состоится церемония закрытия конкурса.
Ранее Юга.ру писали, что в 2018 году в Сочи заложили памятную звезду «Новой волны».