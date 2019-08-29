Киркоров обматерил организаторов «Новой волны». Гендиректор конкурса его поддержал

В СМИ 29 августа появилось видео, на котором певец Филипп Киркоров матом ругается на организаторов конкурса из-за проблем на репетиции его представления. Генеральный директор конкурса Александр Румянцев прокомментировал инцидент журналистам на церемонии закладки барельефа «Новой волны».

«Есть общепринятое представление, что ругаться всегда плохо. Но Филипп у нас эмоциональный, все талантливые люди очень эмоциональны. Поэтому, конечно же, артист, который хочет, чтобы его номер был безупречным на сцене "Новой волны", и я знаю, как он готовится к каждому номеру, как он к этому относится», — отметил Румянцев.

По его словам, нецензурная ругань произошла из-за задержки технических служб.

«Но все успели сделать, номер потрясающий. Все эти нервы и стоили, наверное, того, что человек, немного не сдержавшись, пытался ускорить процесс репетиции. Понятно, что артист приходит, ждет подготовленной площадки. И если где-то те или иные службы тормозят, а это жизненные ситуации, понятно, есть эмоции. Главное результат. Результат был хороший. Все успели, все отрепетировал, все службы появились, поэтому все в порядке», — сказал генеральный директор конкурса.

Как сообщали Юга.ру Филипп Киркоров представил на концерте открытия «Новой волны» премьеру песни «Стеснение пропало». 28 августа в Сочи певец впервые исполнил свою новую песню «Лунный гость». Кроме того, в рамках церемонии закрытия песенного конкурса 29 августа выступит британская поп-певица Рита Ора.